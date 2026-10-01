АфишаАфиша
Русский Українська

Взгляд на миллион: как наносить тушь, чтобы она не осыпалась и держалась весь день

6 правил визажистов для безупречного макияжа глаз

Автор: Мельник Анна
Взгляд на миллион: как наносить тушь, чтобы она не осыпалась и держалась весь день
Фото: magnific.com

Каждая из нас хотя бы раз сталкивалась с досадной неприятностью: всего через пару часов после нанесения макияжа под глазами появляются тёмные следы, а аккуратно разделённые ресницы превращаются в склеенные «паучьи лапки». Причина этого — не всегда в качестве самого бьюти-продукта. Делимся с City Magazine проверенными секретами и пошаговыми техниками, которые помогут сохранить стойкость туши и идеальный распахнутый взгляд на весь день!

Секреты идеального взгляда: как наносить тушь без склеивания и отпечатывания

Почему тушь размазывается в течение дня?

Главный виновник «эффекта панды» — избыточный себум и слишком насыщенные уходовые средства. Если ваш крем для кожи вокруг глаз или сыворотка содержат много плотных масел, они постепенно растворяют даже качественную формулу, из-за чего пигмент начинает отпечатываться на веках.

6 шагов к безупречной стойкости макияжа глаз:

  1. Правильная подготовка кожи. Перед нанесением косметики мягко очистите зону вокруг глаз обезжиренным тоником или мицеллярной водой, чтобы удалить остатки ухода. Используйте увлажняющие гели с лёгкой текстурой на водной основе, которые быстро впитываются.
  2. Использование керлера (щипчиков для завивки). Завивайте ресницы до нанесения туши. Это не только придаст красивый изгиб и визуально откроет взгляд, но и поднимет волоски, предотвратив их соприкосновение с верхним веком.
  3. Защитный праймер. Праймер создаёт невесомый барьер, выравнивает поверхность волосков, придает дополнительный объём и существенно продлевает стойкость макияжа.
  4. Правило «меньше — лучше». Избыток продукта — главная причина осыпания и комочков. Вместо нескольких плотных слоёв наносите максимум два тонких, аккуратно прочёсывая реснички от самого основания к кончикам.
  5. Фиксация пудрой. Легким движением пушистой кисти нанесите немного прозрачной транспарентной пудры на зону под глазами и верхнее веко. Она абсорбирует лишний себум и влагу в течение дня.
  6. Переход на термотушь. Если у вас жирный тип кожи или опущенное веко, обратите внимание на тушь с полимерной формулой. Она «оборачивает» каждую ресничку в микротрубочку, не смазывается от себума и смывается обычной теплой водой без разводов.

Бьюти-лайфхак: как исправить огрехи без паники

Если во время нанесения тушь случайно отпечаталась на коже, не пытайтесь сразу стереть её пальцами или влажной салфеткой. Дайте пятнышку полностью высохнуть (около 1–2 минут), а затем аккуратно снимите сухой ватной палочкой. Высушенный пигмент легко сойдёт корочкой, не испортив тон и консилер!

Читайте нас в Google.News
Теги:
макияж, лайфхаки, советы, красота

Статьи по теме

Как убрать темные круги под глазами за 5 минут: эти приемы работают без дорогой косметики!
Как убрать темные круги под глазами за 5 минут: эти приемы работают без дорогой косметики!
Куда деть опавшие листья и как превратить их в пользу для экологии
Куда деть опавшие листья и как превратить их в пользу для экологии
Как правильно удобрить почву осенью, чтобы получить богатый урожай в следующем году
Как правильно удобрить почву осенью, чтобы получить богатый урожай в следующем году
Миф или правда: действительно ли ногтям нужен «отпуск» от гель-лака?
Миф или правда: действительно ли ногтям нужен «отпуск» от гель-лака?
Почему появляется сильный запах в зоне подмышек и как с ним бороться: причины и эффективные решения
Почему появляется сильный запах в зоне подмышек и как с ним бороться: причины и эффективные решения
Уход за губами как часть skincare: почему будущее бьюти-индустрии за профилактикой, а не маскировкой
Уход за губами как часть skincare: почему будущее бьюти-индустрии за профилактикой, а не маскировкой

Личность дня

«Украина имеет талант-2026»: имя победителя шоу

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK