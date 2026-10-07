Трегубова "вернулась" с новым цветом волос и показалась топлес

Дарья Трегубова поменяла внешность ради проекта.

Даша Трегубова – украинская актриса и телеведущая – вернулась к привычному светлому цвету волос. Результатом бьюти-перевоплощения 46-летняя публичная деятельница поделилась в инстаграме.

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В августе Трегубова экспериментировала с внешностью и заменила фирменную белокурость на карамельный оттенок. С таким окрасом волос она ходила до начала октября, после чего решила снова стать блондинкой.

Актриса объяснила, что изменение стиля связано с работой над новым проектом. На опубликованных фото она продемонстрировала обновленный цвет волос, в том числе укладку с волнистыми прядями.

instagram dasha.tregubova

instagram dasha.tregubova

instagram dasha.tregubova

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Трегубова регулярно делится с подписчиками стильными фотографиями и экспериментами с образами. Раньше она позировала в эффектных платьях, мини и купальниках.

К слову, актриса воспитывает 15-летнюю дочь Полину, с которой время от времени появляется на совместных фотографиях.