Зибров с кумом показал результаты их осенней охоты
Павел Зибров снялся с трофеями и поделился эмоциями.
Павел Зибров вместе с кумом Петром Магой отправился на грибную охоту. Артист поделился в соцсетях результатами лесной прогулки и добычи.
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По словам Зиброва, осеннее путешествие подарило им не только щедрый урожай, но и возможность пообщаться, посмеяться и подышать свежим воздухом. Певец отметил, что именно такие простые моменты доставляют особую радость.
На опубликованных фотографиях артист показал себя, а также корзины, наполненные белыми грибами.
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69-летний Зибров интересуется не только собирательством. Он также любит рыбачить, имеет свой пруд, который сам зарыбляет, а еще держит огород. Иногда певец показывает в сети урожаи, выращенные на собственном участке.