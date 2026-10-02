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Зибров с кумом показал результаты их осенней охоты

Павел Зибров снялся с трофеями и поделился эмоциями.

Автор: Дмитрий Сыч
Зибров с кумом показал результаты их осенней охоты
Зибров перечислил, чем его привлекает лес
instagram pavlo_zibrov

Павел Зибров вместе с кумом Петром Магой отправился на грибную охоту. Артист поделился в соцсетях результатами лесной прогулки и добычи.

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По словам Зиброва, осеннее путешествие подарило им не только щедрый урожай, но и возможность пообщаться, посмеяться и подышать свежим воздухом. Певец отметил, что именно такие простые моменты доставляют особую радость.

На опубликованных фотографиях артист показал себя, а также корзины, наполненные белыми грибами.

instagram pavlo_zibrov

instagram pavlo_zibrov

instagram pavlo_zibrov

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69-летний Зибров интересуется не только собирательством. Он также любит рыбачить, имеет свой пруд, который сам зарыбляет, а еще держит огород. Иногда певец показывает в сети урожаи, выращенные на собственном участке.

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Теги:
осень, Артист, Грибы, певец, Павел Зибров

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