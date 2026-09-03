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Тренды осеннего маникюра 2026: 5 оттенков, которые стоит попробовать

Какой цвет маникюра выбрать осенью 2026

Автор: Мельник Анна
Тренды осеннего маникюра 2026: 5 оттенков, которые стоит попробовать
Тренды осеннего маникюра 2026. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

С приходом осени палитра маникюра становится глубже и спокойнее. На смену летним неонам и пастельным тонам приходят насыщенные коричневые, винные и зеленые оттенки, а поклонницам минимализма по-прежнему подойдут светлые нейтральные покрытия. Вместе с City Magazine собрали пять цветов, которые особенно гармонично впишутся в осенние образы.

1. Темный шоколад

Глубокий коричневый становится достойной альтернативой привычному черному. Он выглядит выразительно, но мягче, особенно на коротких ногтях или аккуратной миндальной форме. Такой оттенок легко сочетать с бежевым трикотажем, кожей и денимом.

Модный маникюр осень 2026
Модный маникюр осень 2026
pinterest

2. Глубокий бордовый

Винные оттенки традиционно возвращаются в осеннюю палитру, но в этом сезоне особенно эффектно смотрятся самые темные варианты — насыщенные, почти черные. Бордовый одинаково хорошо выглядит на любой длине и добавляет маникюру элегантности без лишнего декора.

Модный маникюр осень 2026
Модный маникюр осень 2026
pinterest

3. Оливковый

Приглушенный оливковый постепенно превращается в новый осенний нейтральный. Он достаточно необычный, чтобы освежить привычный образ, но при этом прекрасно сочетается с бежевым, коричневым, серым и темным денимом.

Модный маникюр осень 2026
Модный маникюр осень 2026
pinterest

4. Молочный

Тем, кто предпочитает сдержанный маникюр, стоит обратить внимание на теплые молочные и нежно-пудровые оттенки. Они выглядят особенно аккуратно с глянцевым финишем и ухоженной кутикулой, а главное — подходят практически к любому образу.

Модный маникюр осень 2026
Модный маникюр осень 2026
pinterest

5. Темно-синий и стальной

Для более смелого маникюра подойдут холодные глубокие оттенки — темно-синий и стальной серый. Они особенно эффектно раскрываются при глянцевом покрытии и хорошо поддерживают эстетику серебряных украшений, шерстяных пальто и минималистичных осенних образов.

Модный маникюр осень 2026
Модный маникюр осень 2026
pinterest

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Теги:
осень, маникюр, тренды, красота

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