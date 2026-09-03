Тренды осеннего маникюра 2026: 5 оттенков, которые стоит попробовать
Какой цвет маникюра выбрать осенью 2026
С приходом осени палитра маникюра становится глубже и спокойнее. На смену летним неонам и пастельным тонам приходят насыщенные коричневые, винные и зеленые оттенки, а поклонницам минимализма по-прежнему подойдут светлые нейтральные покрытия. Вместе с City Magazine собрали пять цветов, которые особенно гармонично впишутся в осенние образы.
1. Темный шоколад
Глубокий коричневый становится достойной альтернативой привычному черному. Он выглядит выразительно, но мягче, особенно на коротких ногтях или аккуратной миндальной форме. Такой оттенок легко сочетать с бежевым трикотажем, кожей и денимом.
2. Глубокий бордовый
Винные оттенки традиционно возвращаются в осеннюю палитру, но в этом сезоне особенно эффектно смотрятся самые темные варианты — насыщенные, почти черные. Бордовый одинаково хорошо выглядит на любой длине и добавляет маникюру элегантности без лишнего декора.
3. Оливковый
Приглушенный оливковый постепенно превращается в новый осенний нейтральный. Он достаточно необычный, чтобы освежить привычный образ, но при этом прекрасно сочетается с бежевым, коричневым, серым и темным денимом.
4. Молочный
Тем, кто предпочитает сдержанный маникюр, стоит обратить внимание на теплые молочные и нежно-пудровые оттенки. Они выглядят особенно аккуратно с глянцевым финишем и ухоженной кутикулой, а главное — подходят практически к любому образу.
5. Темно-синий и стальной
Для более смелого маникюра подойдут холодные глубокие оттенки — темно-синий и стальной серый. Они особенно эффектно раскрываются при глянцевом покрытии и хорошо поддерживают эстетику серебряных украшений, шерстяных пальто и минималистичных осенних образов.