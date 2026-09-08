АфишаАфиша
Русский Українська

Джей Ло по случаю праздника порадовала публику фигурой в купальнике

Дженнифер Лопес поздравила американцев с Днем труда, сверкнув телом.

Автор: Дмитрий Сыч
Джей Ло по случаю праздника порадовала публику фигурой в купальнике
instagram jlo

Дженнифер Лопес поздравила американцев с Днем труда, который 7 сентября отмечали в США и Канаде. Певица выставила по этому случаю собственное фото в купальнике.

Читай также: Суини показала бюст в купальнике и развлечения с возлюбленным

57-летняя артистка опубликовала самоснимок, для которого позировала в купальнике австралийского бренда. Марка известна оригинальными художественными принтами, что созданы под влиянием путешествий дизайнера по разным странам мира.

instagram jlo

instagram jlo

Образ Лопес дополнила пляжной накидкой от того же бренда. Свое сообщение она посвятила празднику, пожелав всем счастливого Дня труда.

Читай также: Жена Мирошниченко показалась в купальнике с детьми на Бали

В начале августа Джей Ло публиковала кадры из поездки в Италию, куда отправилась с детьми перед их поступлением в колледж. Исполнительница отмечала, что ей непросто привыкнуть к тому, что ее потомки покидают отчий дом для обучения.

 

Читайте нас в Google.News
Теги:
фото, США, Дженнифер Лопес, Джей Ло, День труда, певица, Тело, шоу-бизнес, фото в купальнике

Статьи по теме

Джастин и Хейли Биберы позировали в постели для страстной фотосессии
Джастин и Хейли Биберы позировали в постели для страстной фотосессии
Пономарев рассекретил, чем занимается его кума Мария Яремчук после исчезновения со сцены
Пономарев рассекретил, чем занимается его кума Мария Яремчук после исчезновения со сцены
Кристину Горняк заметили с Алексеем Комаровским на фоне слухов об ее участии в «Холостяке»
Кристину Горняк заметили с Алексеем Комаровским на фоне слухов об ее участии в «Холостяке»
Сын Пономарева впервые засветил любимую и рассказал об учебе во Львове
Сын Пономарева впервые засветил любимую и рассказал об учебе во Львове
Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор тайно вышла замуж во Франции
Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор тайно вышла замуж во Франции
Каменских заявила о фейковом разводе с Потапом и 10 неудачных попытках забеременеть
Каменских заявила о фейковом разводе с Потапом и 10 неудачных попытках забеременеть

Личность дня

«Мисс Мира-2026»: имя победительницы и место Украины

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK