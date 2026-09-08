Джей Ло по случаю праздника порадовала публику фигурой в купальнике

Дженнифер Лопес поздравила американцев с Днем труда, сверкнув телом.

Дженнифер Лопес поздравила американцев с Днем труда, который 7 сентября отмечали в США и Канаде. Певица выставила по этому случаю собственное фото в купальнике.

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57-летняя артистка опубликовала самоснимок, для которого позировала в купальнике австралийского бренда. Марка известна оригинальными художественными принтами, что созданы под влиянием путешествий дизайнера по разным странам мира.

instagram jlo

instagram jlo

Образ Лопес дополнила пляжной накидкой от того же бренда. Свое сообщение она посвятила празднику, пожелав всем счастливого Дня труда.

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В начале августа Джей Ло публиковала кадры из поездки в Италию, куда отправилась с детьми перед их поступлением в колледж. Исполнительница отмечала, что ей непросто привыкнуть к тому, что ее потомки покидают отчий дом для обучения.