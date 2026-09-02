Булитко показала любимую "немного болезненную" процедуру для декольте и лица

Виктория Булитко регулярно обращается к косметологам.

Виктория Булитко – 43-летняя актриса "Дизель шоу" – показала поклонникам, как ухаживает за кожей и как выглядит после косметологической процедуры.

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Артистка рассказала, что примерно раз в год проходит курс биоревитализации. По ее словам, чаще всего она делает это после лета, когда кожа нуждается в дополнительном увлажнении и восстановлении.

Булитко отметила, что курс обычно состоит из двух-четырех процедур в зависимости от состояния кожи. Она также предупредила, что биоревитализация может причинить боль:

"Это немного болезненная сама процедура, но есть анестезия".

После инъекций на лице актрисы остаются характерные папулы. Еще она обрабатывает зону декольте, чтобы предотвратить появление морщин.

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В начале августа Булитко также обращалась к косметологу за филлером. Тогда она объясняла, что хотела избавиться от "печального" выражения лица.