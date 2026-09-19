Какой церковный праздник 20 сентября и что нельзя делать

Церковь почитает ве­ли­ко­му­че­ника Ев­ста­фия, князя Михаила и боярина Федора.

Автор: Мельник Анна

В воскресенье, 20 сентября, православные христиане вспоминают ве­ли­ко­му­че­ника Ев­ста­фия, князя Михаила и его боярина Федора. В народном календаре - Ветряк. Их почитают 20 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 3 октября.

С Днем ангела поздравляют обладателей имен: Михаил, Олег, Федор, Татьяна, Евстафий, Иван и Василий.

Какой церковный праздник 20 сентября

Евстафий принял христианство после того, как на охоте увидел между рогами оленя образ распятого Иисуса Христа. Вместе с ним приняла Крещение его супруга Феописта и их двое сыновей. Евстафию выпала тяжелая судьба: его слуги умерли, скот также, а сам был разлучен с семьей. Святой выдержал все испытания, воссоединился с семьей, а позже получил должность военачальника.

При следующем правителе-язычнике Адриане Евстафий публично отказался принести жертвы идолам, за что был казнен.

Князь Михаил и боярин Федор пострадали от хана Батыя в XIII веке. Когда хан напал и двигался к Киеву, чиновники советовали князю покориться противнику. Михаил осознавал это, но предавать Бога не хотел, поэтому отправился со своим боярином Федором в Орду. Татары приказали им пройти через огонь, чтобы проявить уважение к их вере. Когда христиане отказались, их предали долгим пыткам, а после обезглавили.

Благоверный князь Михаил Черниговский. azbyka.ru

Традиции и обычаи 20 сентября

В народе этот день прозвали Астафий Ветряк. Хозяйки готовили блюда из капусты. Также ели сырую капусту, так как верили, что она здоровья прибавит.

Если северный ветер - ждать морозов.

Если ветер с юга - к потеплению.

Если шишки растут низко - ждать рано морозов.

Если летает паутина, а погода туманная - к долгой осени.

Что нельзя делать 20 сентября