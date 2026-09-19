АфишаАфиша
Русский Українська

Какой церковный праздник 20 сентября и что нельзя делать

Церковь почитает ве­ли­ко­му­че­ника Ев­ста­фия, князя Михаила и боярина Федора.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 20 сентября и что нельзя делать
В народе святого Евстафия прозвали ветряком.
открытые источники

В воскресенье, 20 сентября, православные христиане вспоминают ве­ли­ко­му­че­ника Ев­ста­фия, князя Михаила и его боярина Федора. В народном календаре - Ветряк. Их почитают 20 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 3 октября. 

С Днем ангела поздравляют обладателей имен: Михаил, Олег, Федор, Татьяна, Евстафий, Иван и Василий.

Какой церковный праздник 20 сентября

Евстафий принял христианство после того, как на охоте увидел между рогами оленя образ распятого Иисуса Христа. Вместе с ним приняла Крещение его супруга Феописта и их двое сыновей. Евстафию выпала тяжелая судьба: его слуги умерли, скот также, а сам был разлучен с семьей. Святой выдержал все испытания, воссоединился с семьей, а позже получил должность военачальника.

При следующем правителе-язычнике Адриане Евстафий публично отказался принести жертвы идолам, за что был казнен.

Князь Михаил и боярин Федор пострадали от хана Батыя в XIII веке. Когда хан напал и двигался к Киеву, чиновники советовали князю покориться противнику. Михаил осознавал это, но предавать Бога не хотел, поэтому отправился со своим боярином Федором в Орду. Татары приказали им пройти через огонь, чтобы проявить уважение к их вере. Когда христиане отказались, их предали долгим пыткам, а после обезглавили. 

Благоверный князь Михаил Черниговский.
Благоверный князь Михаил Черниговский.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 20 сентября

В народе этот день прозвали Астафий Ветряк. Хозяйки готовили блюда из капусты. Также ели сырую капусту, так как верили, что она здоровья прибавит.

  • Если северный ветер - ждать морозов.
  • Если ветер с юга - к потеплению.
  • Если шишки растут низко - ждать рано морозов.
  • Если летает паутина, а погода туманная - к долгой осени.

Что нельзя делать 20 сентября

  • Не нужно ничего дарить.
  • Нельзя встряхивать воду с вымытых рук.
  • Не следует посещать лес.
  • Не стоит собирать за общим столом 13 человек одновременно.
Читайте нас в Google.News
Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

Статьи по теме

Какой церковный праздник 19 сентября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 19 сентября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 18 сентября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 18 сентября и что нельзя делать
Самые дорогие картины в мире: ТОП-20
Самые дорогие картины в мире: ТОП-20
Салат из баклажанов по-грузински с грецким орехом: быстрый рецепт
Салат из баклажанов по-грузински с грецким орехом: быстрый рецепт
Гороскоп на 19 сентября 2026 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 19 сентября 2026 года для всех знаков зодиака
Зибров показался с дочерью после ее похудения на 23 кг
Зибров показался с дочерью после ее похудения на 23 кг

Личность дня

ТОП-6 лучших фильмов с Тупаком Шакуром

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK