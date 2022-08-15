Умер Дмитрий Врубель – автор мурала целующегося с Хонеккером Брежнева

Художник, создавший на Берлинской стене знаменитое произведение, скончался в 62 года.

14 августа не стало российского и немецкого художника Дмитрия Врубеля, который нарисовал мурал под названием "Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви", ставший символом воссоединения Германии. Героями изображения являются слившиеся в поцелуе генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и руководитель ГДР Эрих Хонеккер.

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Сообщение о смерти Врубеля появилось в российских пабликах. Там сослались на журналистов и коллег покойного. Известно, что мастер болел ковидом. 9-го августа его супруга Виктория Тимофеева сообщила СМИ, что художник четыре недели пребывает в больнице в критическом состоянии. По словам женщины, берлинские врачи провели ему операцию на сердце и ввели пациента в искусственную кому. Дмитрий был подключен к устройствам, которые поддерживали его жизнь.

Дмитрий Врубель родился в 1960 году в российской столице. Являлся представителем стиля соц-арт. С 1990-го периодически жил в Берлине, куда основательно переселился в 2010-м.

Вышеупомянутый мурал, также называемый "Братский поцелуй", Врубель нанес на восточной стороне Берлинской стены в 1990-м. Основой рисунка послужил кадр французского фотографа Режи Боссю, сделанный в 1979 году. До падения сооружения в 1989-м рисунок находился только на западной стороне. В 2009-м целующийся Брежнев был стерт в рамках реставрационных работ по случаю 20-й годовщины сноса Берлинской стены. Дмитрий Врубель согласился его отреставрировать.

Википедия

Автор реставрирует свое произведение Википедия

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