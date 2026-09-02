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"Держимся": Петрожицкая поведала о 5-летних отношениях с женихом за границей

Дарья Петрожицкая пролила свет на свою личную жизнь с избранником, который пребывает в Германии.

Автор: Дмитрий Сыч
"Держимся": Петрожицкая поведала о 5-летних отношениях с женихом за границей
Пара бережет свою любовь
instagram petrozhitskaya

Дарья Петрожицкая после поездки в Германию, где посетила жениха Алексея, рассказала об их отношениях. Пара уже около пяти лет живет по отдельности.

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В интервью 35-летняя актриса отметила, что им непросто поддерживать отношения из-за постоянного расстояния. По словам Дарьи, сейчас только у нее есть возможность ездить к любимому, а вопрос совместного проживания остается неопределенным.

Петрожицкая отметила, что в отношениях были сложные периоды, однако они с Алексеем продолжают быть вместе, поскольку оба дорожат своими чувствами. В то же время актриса не берется прогнозировать, к чему наконец-то приведут их отношения.

Также актриса опровергла информацию о якобы тайной женитьбе в посольстве. Она уточнила, что до сих пор остается невестой, и официально брак с Алексеем они не регистрировали. По словам публичного лица, помолвка длится более двух лет.

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В начале полномасштабной войны Петрожицкая некоторое время жила в Германии вместе с любимым. Об их помолвке стало известно осенью 2023 года. Свадьбу пара пока не планирует.

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Теги:
Германия, Украина, свадьба, актриса, шоу-бизнес, личная жизнь, отношения, Петрожицкая, Дарья Петрожицкая, личная жизнь звезд

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