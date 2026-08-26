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Умер актер из фильмов Один дома и Оно Тим Карри

В ленте Один дома 2 Тим Карри воплотил консьержа мистера Гектора.

Автор: Дмитрий Сыч
Умер актер из фильмов Один дома и Оно Тим Карри
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Тим Карри, известный по фильмам "Шоу ужасов Рокки Хоррора", "Оно" и "Один дома 2", скончался в возрасте 80 лет.

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Как сообщает TMZ, актера не стало поздно вечером 25 августа. Правоохранители обнаружили его без признаков жизни в собственном доме в Лос-Анджелесе. Предварительной причиной смерти называют естественные обстоятельства.

Более 10 последних лет Карри жил с ухудшенным здоровьем. В 2012 году он перенес инсульт во время сеанса массажа. Массажистка заметила, что актеру стало плохо, и вызвала скорую помощь.

После инсульта Тим имел проблемы с левой ногой и подвижностью, из-за чего пользовался колесным креслом. Актер постепенно перестал сниматься в кино, сосредоточившись на озвучивании персонажей мультфильмов и видеоигр.

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Карьеру Тим Карри начал в 1968 году на театральной сцене Лондона, а затем перебрался в Голливуд. Именно он воплотил клоуна Пеннивайза в экранизации 1990 года произведения Стивена Кинга "Оно".

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Теги:
кино, смерть, актер, Оно, Пеннивайз, Клоун, умер, Один дома 2, шоу-бизнес

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