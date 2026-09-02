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Сын Кличко обратился к сестре и показал их фото из Германии

Максим Кличко снялся с родственницей Елизаветой-Викторией в парке аттракционов.

Автор: Дмитрий Сыч
Сын Кличко обратился к сестре и показал их фото из Германии
Мужчина профессионально занимается баскетболом
instagram maximklitschko1

Максим Кличко – 21-летний баскетболист и сын мэра Киева Виталия Кличко – поделился редком фото со своей сестрой Елизаветой-Викторией.

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На снимке 21-летний брат и 23-летняя сестра обнимаются. Вероятно, кадр был сделан во время отдыха на аттракционах в Мюнхене. Максим отметил, что скучает по родному человеку.

instagram maximklitschko1

Ранее общие фото Максима и Елизаветы публиковала их мать Наталья Егорова. На тех кадрах также не было первенца Кличко и Егоровой – 26-летнего Егора-Даниеля. Он два года назад окончил Лондонскую школу экономики, после чего остался жить и работать за границей.

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Елизавета-Виктория изучала психологию в Амстердаме. Сейчас неизвестно, где она живет и чем занята.

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Теги:
фото, Германия, Украина, Виталий Кличко, баскетбол, дети знаменитостей, дети звезд

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