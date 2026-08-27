"Это вообще ужас": Горянский поведал о размере своей пенсии

Владимир Горянский высказался о своих нынешних заработках и самочувствии.

Владимир Горянский рассказал о своей пенсии. 67-летний актер отметил, что эти выплаты настолько незначительны, что он даже не хочет их озвучивать.

Читай также: Муж Федишин высказался об отсутствии у нее звания заслуженной, вспомнив Потапа

По словам Горянского, после многолетней работы артистам сложно обеспечивать достойную жизнь только за счет пенсии. Несмотря на доплату за звание народного артиста, сумма остается невысокой.

Публичный деятель сказал, что его пенсия увеличена на 40 % благодаря званию. В то же время он подчеркнул, что люди без таких доплат могут оказаться в еще более тяжелом положении.

Горянский не планирует оставлять работу и благодаря заработку поддерживает комфортный уровень жизни. Он также добавил, что продолжает работать с удовольствием, ведь имеет достаточно сил и энергии.

Читай также: Муж Федишин высказался об отсутствии у нее звания заслуженной, вспомнив Потапа

Ранее об отсутствии звания заслуженной артистки Украины у Ирины Федышин высказался ее супруг.