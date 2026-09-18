Леди Гага стала матерью – артистка тщательно скрывала новый статус

Леди Гага и Майкл Полански выбрали суррогатное вынашивание.

Леди Гага и ее жених, предприниматель Майкл Полански, тайно стали родителями. О пополнении в семье стало известно в сентябре, когда папарацци заметили пару во время прогулки с маленьким ребенком.

Впоследствии издание TMZ, ссылаясь на свидетельство о рождении, сообщило, что у знаменитостей родилась дочь. По данным журналистов, девочка появилась на свет еще в начале июня в Лос-Анджелесе.

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Также стало известно, что Гага и Полански воспользовались услугами суррогатной матери. Пара не объясняла причин такого решения. Ранее певица открыто рассказывала о фибромиалгии – хроническом заболевании, которое может вызывать сильную боль и истощение. Одновременно нет подтверждений, что состояние здоровья повлияло на решение родителей.

По информации инсайдеров, дочь назвали Роуз Бин Полански. В прессе обратили внимание на возможный символизм имени. Роуз переводится с английского как "роза", а на спине Леди Гаги есть большая татуировка в виде этого цветка. Она посвящено исполнению ее песни La Vie En Rose в фильме "Звезда родилась".

Второе имя девочки, Бин, медиа связывают с певцом Карлом Бином. Именно он в свое время вдохновил Гагу на создание хита I Was Born This Way.

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Певица и ее жених не спешат делиться подробностями семейной жизни и проводят время с дочерью непублично.

Роман Леди Гаги и Майкла Полански начался в 2019 году. В 2024-м пара обручилась. В течение следующих лет артистка неоднократно рассказывала о желании стать матерью.