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Экс-министр культуры показал детей, которых ему родила молодая актриса

Евгений Нищук выставил редкие фото с потомками от женщины, которая младше него на 18 лет.

Автор: Дмитрий Сыч
Экс-министр культуры показал детей, которых ему родила молодая актриса
Первенцу Нищука – 29 лет
facebook Yevhen.Nyschuk

Бывший министр культуры Украины и нынешний генеральный директор Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Евгений Нищук, впервые за долгое время поделился кадром своих детей от младшей на 18 лет актрисы.

Обычно Нищук предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни. Однако в День Киева он сделал исключение, поздравив столицу и опубликовав редкое семейное фото.

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На снимке Нищук показан на лавочке, обнимая своего 5-летнего сына и 2-летнюю дочь, которых родила актриса Анастасия Блажчук.

facebook Yevhen.Nyschuk

В своем поздравлении городу Нищук выразил глубокую привязанность к Киеву, описывая его как город вдохновения и силы, который, невзирая на трудности, стоит непоколебимо.

facebook Yevhen.Nyschuk

Прежде деятель был женат на актрисе Оксане Батько-Нищук, котой не стало в 2016 году. В этом браке родился их сын Олекса (ныне ему – 29).

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С Анастасией Блажчук Евгений Нищук поддерживает неофициальные отношения.

instagram anna_ievgen

Напомним, что украинская актриса театра и кино Вера Кобзарь рассказала об изменениях в жизни с началом полномасштабного вторжения.

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Теги:
День Киева, Евгений Нищук, личная жизнь, министр культуры, дети знаменитостей, дети звезд, личная жизнь звезд

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