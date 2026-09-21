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Что посадить в сентябре: 6 ярких почвопокровников для сада

Автор: Сайко Леся
Что посадить в сентябре: 6 ярких почвопокровников для сада
Что посадить в сентябре: 6 ярких почвопокровников для сада
pixabay.com

Сентябрь — идеальное время для посадки почвопокровных растений. Почва в начале осени остаётся тёплой, а осенняя прохлада и дожди создают комфортные условия для того, чтобы растения быстро укоренились без лишнего стресса от летней жары. Весной такие культуры начнут активно расти и сразу же украсят сад.

Осенью можно высаживать яркие почвопокровники для солнечных участков и тенистых уголков:

Яркие почвопокровники для солнечных мест

Шиловидный флокс (Phlox subulata)

  • Описание: Образует плотные вечнозелёные «подушки», которые весной полностью покрываются ковром из розовых, сиреневых, белых или пурпурных цветов.
  • Условия: Предпочитает яркое солнце и хорошо дренированную, лёгкую почву.
  • Использование: Отлично подходит для альпийских горок, подпорных стенок и оформления бордюров.

Живучка ползучая (Ajuga reptans)

  • Описание: Ценится за эффектную декоративную листву (от темно-бордового до бронзового и пестрого оттенков) и сине-фиолетовые соцветия-свечки.
  • Условия: Универсальна — отлично растёт как на солнце, так и в полутени.
  • Использование: Заполняет пустующие участки, сдерживает рост сорняков.

Очиток (Седум) (Sedum spp.)

  • Описание: Суккулентное растение с разнообразной палитрой foliage — от ярко-салатового до золотистого и красновато-бордового. Осенью листва многих сортов приобретает насыщенные бронзовые тона.
  • Условия: Максимально неприхотлив, выдерживает засуху и бедную почву.
  • Использование: Идеален для рокариев, сухих склонов и гравийных садов.

Чабрец / Тимьян ползучий (Thymus serpyllum / praecox)

  • Описание: Низкорослый ароматный полукустарник с мелкими розовыми или фиолетовыми соцветиями.
  • Условия: Требует много солнца и сухую, хорошо дренированную почву.
  • Использование: Прекрасно смотрится между пошаговыми плитами дорожек, при наступании выделяет приятный аромат.

Тенелюбивые варианты для ярких акцентов

Гейхера (Heuchera)

  • Описание: Главный хирург по цвету в тенистом саду. Листья гейхеры бывают самых разных оттенков: от янтарно-желтых и карамельных до ярко-пурпурных и практически чёрных.
  • Условия: Предпочитает полутень и умеренно влажную, богатую органикой почву.
  • Использование: Создаёт живописные группы под кронами деревьев и кустарников.

Яснотка пятнистая (Lamium maculatum)

  • Описание: Быстрорастущее растение с серебристыми листьями и контрастной зелёной каймой. Цветёт розовыми, белыми или пурпурными венчиками.
  • Условия: Отлично себя чувствует в тени и полутени.
  • Использование: Осветляет мрачные и тенистые уголки сада.

Главные правила осенней посадки:

Полив: После посадки обильно промочите почву. В первые недели следите за влажностью, чтобы корни успели прижиться до замерзания грунта.

Мульчирование: Покройте землю вокруг молодых растений тонким слоем мульчи (кора, компост или сухие листья) — это защитит корневую систему от первых резких заморозков.

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Теги:
сад, садоводство

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