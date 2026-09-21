Автор: Сайко Леся

Что посадить в сентябре: 6 ярких почвопокровников для сада

Сентябрь — идеальное время для посадки почвопокровных растений. Почва в начале осени остаётся тёплой, а осенняя прохлада и дожди создают комфортные условия для того, чтобы растения быстро укоренились без лишнего стресса от летней жары. Весной такие культуры начнут активно расти и сразу же украсят сад.

Осенью можно высаживать яркие почвопокровники для солнечных участков и тенистых уголков:

Яркие почвопокровники для солнечных мест

Шиловидный флокс (Phlox subulata)

Описание: Образует плотные вечнозелёные «подушки», которые весной полностью покрываются ковром из розовых, сиреневых, белых или пурпурных цветов.

Образует плотные вечнозелёные «подушки», которые весной полностью покрываются ковром из розовых, сиреневых, белых или пурпурных цветов. Условия: Предпочитает яркое солнце и хорошо дренированную, лёгкую почву.

Предпочитает яркое солнце и хорошо дренированную, лёгкую почву. Использование: Отлично подходит для альпийских горок, подпорных стенок и оформления бордюров.

Живучка ползучая (Ajuga reptans)

Описание: Ценится за эффектную декоративную листву (от темно-бордового до бронзового и пестрого оттенков) и сине-фиолетовые соцветия-свечки.

Ценится за эффектную декоративную листву (от темно-бордового до бронзового и пестрого оттенков) и сине-фиолетовые соцветия-свечки. Условия: Универсальна — отлично растёт как на солнце, так и в полутени.

Универсальна — отлично растёт как на солнце, так и в полутени. Использование: Заполняет пустующие участки, сдерживает рост сорняков.

Очиток (Седум) (Sedum spp.)

Описание: Суккулентное растение с разнообразной палитрой foliage — от ярко-салатового до золотистого и красновато-бордового. Осенью листва многих сортов приобретает насыщенные бронзовые тона.

Суккулентное растение с разнообразной палитрой foliage — от ярко-салатового до золотистого и красновато-бордового. Осенью листва многих сортов приобретает насыщенные бронзовые тона. Условия: Максимально неприхотлив, выдерживает засуху и бедную почву.

Максимально неприхотлив, выдерживает засуху и бедную почву. Использование: Идеален для рокариев, сухих склонов и гравийных садов.

Чабрец / Тимьян ползучий (Thymus serpyllum / praecox)

Описание: Низкорослый ароматный полукустарник с мелкими розовыми или фиолетовыми соцветиями.

Низкорослый ароматный полукустарник с мелкими розовыми или фиолетовыми соцветиями. Условия: Требует много солнца и сухую, хорошо дренированную почву.

Требует много солнца и сухую, хорошо дренированную почву. Использование: Прекрасно смотрится между пошаговыми плитами дорожек, при наступании выделяет приятный аромат.

Тенелюбивые варианты для ярких акцентов

Гейхера (Heuchera)

Описание: Главный хирург по цвету в тенистом саду. Листья гейхеры бывают самых разных оттенков: от янтарно-желтых и карамельных до ярко-пурпурных и практически чёрных.

Главный хирург по цвету в тенистом саду. Листья гейхеры бывают самых разных оттенков: от янтарно-желтых и карамельных до ярко-пурпурных и практически чёрных. Условия: Предпочитает полутень и умеренно влажную, богатую органикой почву.

Предпочитает полутень и умеренно влажную, богатую органикой почву. Использование: Создаёт живописные группы под кронами деревьев и кустарников.

Яснотка пятнистая (Lamium maculatum)

Описание: Быстрорастущее растение с серебристыми листьями и контрастной зелёной каймой. Цветёт розовыми, белыми или пурпурными венчиками.

Быстрорастущее растение с серебристыми листьями и контрастной зелёной каймой. Цветёт розовыми, белыми или пурпурными венчиками. Условия: Отлично себя чувствует в тени и полутени.

Отлично себя чувствует в тени и полутени. Использование: Осветляет мрачные и тенистые уголки сада.

Главные правила осенней посадки:

Полив: После посадки обильно промочите почву. В первые недели следите за влажностью, чтобы корни успели прижиться до замерзания грунта.

Мульчирование: Покройте землю вокруг молодых растений тонким слоем мульчи (кора, компост или сухие листья) — это защитит корневую систему от первых резких заморозков.