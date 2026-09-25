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Матвиенко в мини и прозрачных гольфах спела на улице свою новую песню

Тоня Матвиенко оригинальным способом представила свежую композицию Ти зможеш все.

Автор: Дмитрий Сыч
Матвиенко в мини и прозрачных гольфах спела на улице свою новую песню
Старшая дочь Матвиенко живет за границей
instagram tonya_matvienko

Тоня Матвиенко представила новую композицию под названием "Ти зможеш все". По случаю премьеры 45-летняя артистка опубликовала в инстаграме видео, в котором она ходит по городской улице под собственный трек. Для съемки блондинка оделась в короткую юбку и прозрачные гольфы, продемонстрировав стройные ноги.

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Через новую песню Матвиенко передала слушателям мысль о важности веры в себя. Певица призвала не бояться делать первые шаги к мечте, слушать свое сердце и стремиться к большему.

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Тем временем в личной жизни артистки также происходят приятные события. Недавно она сообщила, что ее старшая дочь Ульяна обручилась и готовится к замужеству. Сейчас женщина живет в Берлине, куда уехала из Украины около полугода назад. Там она работает. Матвиенко старается наведываться к потомкуу. Недавно Ульяна приезжала во Львов.

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Теги:
премьера, музыка, Тоня Матвиенко, певица, песня, шоу-бизнес

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