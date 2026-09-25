Матвиенко в мини и прозрачных гольфах спела на улице свою новую песню

Тоня Матвиенко оригинальным способом представила свежую композицию Ти зможеш все.

Тоня Матвиенко представила новую композицию под названием "Ти зможеш все". По случаю премьеры 45-летняя артистка опубликовала в инстаграме видео, в котором она ходит по городской улице под собственный трек. Для съемки блондинка оделась в короткую юбку и прозрачные гольфы, продемонстрировав стройные ноги.

Читай также: Бужинская показала декольте в платье на голую грудь с массивной пряжкой

Через новую песню Матвиенко передала слушателям мысль о важности веры в себя. Певица призвала не бояться делать первые шаги к мечте, слушать свое сердце и стремиться к большему.

Читай также: Дочь Матвиенко выходит замуж после предложения за границей

Тем временем в личной жизни артистки также происходят приятные события. Недавно она сообщила, что ее старшая дочь Ульяна обручилась и готовится к замужеству. Сейчас женщина живет в Берлине, куда уехала из Украины около полугода назад. Там она работает. Матвиенко старается наведываться к потомкуу. Недавно Ульяна приезжала во Львов.