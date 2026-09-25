Киану Ривз и президент Чехии улыбчиво поговорили в США

Звезда Матрицы и Петр Павел пересеклись в Нью-Йорке на торжественном мероприятии.

Киану Ривз побывал на церемонии Atlantic Council Global Citizen Awards в Нью-Йорке. В ходе мероприятия 62-летний канадский актер вручил одну из наград генеральному директору Формулы-1 Стефано Доменикали.

Читай также: Молодая певица поведала, во сколько ей обошлись съемки в кровати с Олегом Скрипкой

Среди приглашенных гостей был президент Чехии Петр Павел. Политик встретился с голливудской звездой и опубликовал в инстаграме видео разговора. На кадрах знаменитости непринужденно общаются и улыбаются.

Для публичного мероприятия Ривз и Павел выбрали классические костюмы и галстуки-бабочки. Их дружеское поведение привлекло внимание пользователей сети.

Это не первая встреча актера и чешского президента. Ранее они виделись в Праге, когда Ривз прибыл в столицу Чехии с концертным выступлением своей рок-группы Dogstar. Тогда публичные лица также вместе посетили один из местных баров.

Петр Павел регулярно обращает внимание на свои появления на культурных мероприятиях. В частности, недавно президент Чехии был замечен на концерте AC/DC в Праге, где он был в соответствующей футболке. Также известно, что ему нравится украинская группа Танок на майдані Конґо.

Читай также: Лидер группы Judas Priest на концерте поддержал Украину

Киану Ривз тем временем продолжает появляться на публике со своей любимой – художницей Александрой Грант. Пара посещает светские мероприятия и проводит время вдвоем. Недавно Грант также опровергла слухи о якобы подготовке к их свадьбе.