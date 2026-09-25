АфишаАфиша
Русский Українська

Киану Ривз и президент Чехии улыбчиво поговорили в США

Звезда Матрицы и Петр Павел пересеклись в Нью-Йорке на торжественном мероприятии.

Автор: Дмитрий Сыч
Киану Ривз и президент Чехии улыбчиво поговорили в США
Публичные лица пересекаются не впервые
instagram prezident_pavel

Киану Ривз побывал на церемонии Atlantic Council Global Citizen Awards в Нью-Йорке. В ходе мероприятия 62-летний канадский актер вручил одну из наград генеральному директору Формулы-1 Стефано Доменикали.

Читай также: Молодая певица поведала, во сколько ей обошлись съемки в кровати с Олегом Скрипкой

Среди приглашенных гостей был президент Чехии Петр Павел. Политик встретился с голливудской звездой и опубликовал в инстаграме видео разговора. На кадрах знаменитости непринужденно общаются и улыбаются.

Для публичного мероприятия Ривз и Павел выбрали классические костюмы и галстуки-бабочки. Их дружеское поведение привлекло внимание пользователей сети.

Это не первая встреча актера и чешского президента. Ранее они виделись в Праге, когда Ривз прибыл в столицу Чехии с концертным выступлением своей рок-группы Dogstar. Тогда публичные лица также вместе посетили один из местных баров.

Петр Павел регулярно обращает внимание на свои появления на культурных мероприятиях. В частности, недавно президент Чехии был замечен на концерте AC/DC в Праге, где он был в соответствующей футболке. Также известно, что ему нравится украинская группа Танок на майдані Конґо.

Читай также: Лидер группы Judas Priest на концерте поддержал Украину

Киану Ривз тем временем продолжает появляться на публике со своей любимой – художницей Александрой Грант. Пара посещает светские мероприятия и проводит время вдвоем. Недавно Грант также опровергла слухи о якобы подготовке к их свадьбе.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Киану Ривз, США, Чехия, актер, Политик

Статьи по теме

Воплотитель Т-1000 в Терминаторе 2 обратился к украинцам
Воплотитель Т-1000 в Терминаторе 2 обратился к украинцам
Херли поведала о поддержании отличной формы в 61 без спортзала
Херли поведала о поддержании отличной формы в 61 без спортзала
Горбунов бок о бок с Ван Даммом обратился к дочери
Горбунов бок о бок с Ван Даммом обратился к дочери
Гросу с мужем-россиянином решила жить в Украине и объяснила этот выбор
Гросу с мужем-россиянином решила жить в Украине и объяснила этот выбор
Синди Кроуфорд потеряла сына, которому было 27
Синди Кроуфорд потеряла сына, которому было 27
Джим Керри показался на видео, где он "снова похож на себя"
Джим Керри показался на видео, где он "снова похож на себя"

Личность дня

Объявлена официальная причина смерти актрисы Хейден Панеттьер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK