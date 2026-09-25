Моника Беллуччи в 61 год высказалась, как она относится к своему старению

Моника Белуччи – итальянская актриса и модель – стала героиней октябрьского номера испанского Harper's Bazaar, для которого позировала в изысканных образах.

Читай также: Ефросинина рассказала, что боится старения как и неудачных процедур

В разговоре с изданием 61-летняя знаменитость поделилась своим отношением к возрастным переменам. Беллуччи отметила, что для нее старение есть естественная часть жизни, которую она предпочитает принимать вместо постоянных попыток сохранить молодость.

Актриса считает, что зрелый возраст позволяет продолжать жить, смотреть вперед и постепенно учиться отпускать то, что уже не имеет значения. По ее словам, с годами меняется и взгляд на окружающий мир – вместо того, чтобы быть только участником событий, человек начинает наблюдать за ними с другой перспективы.

Беллуччи также рассказала, что с возрастом иначе стала понимать понятие красоты. Для нее оно давно не ограничивается внешностью, ведь значительную роль играют внутренний мир, увлечения, близкие люди, дружба, семья и возможность видеть, как взрослеют дети.

Читай также: Портман снялась в кружевных колготках и рассказала о преимуществах старения

Актрсиа добавила, что зрелость меняет отношение к обыденным вещам. То, что в молодости воспринималось как обычное, с годами может приносить благодарность – от хорошего самочувствия утром до возможности насладиться ароматом кофе.