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Как ухаживать за хризантемами осенью: полное руководство для садоводов

Автор: Сайко Леся
Как ухаживать за хризантемами осенью: полное руководство для садоводов
Как ухаживать за хризантемами осенью: полное руководство для садоводов
pixabay.com

Осень — золотое время для хризантем, но именно в этот период растения требуют особенного внимания, чтобы пышно цвести до самых заморозков и успешно пережить зиму. Грамотный осенний уход складывается из пяти ключевых шагов.

1. Полив и гигиена

Осенью испарение влаги замедляется, поэтому частоту поливов снижают, но не прекращают полностью.

  • Полевайте хризантемы строго под корень 1–2 раза в неделю, избегая попадания воды на листья и бутоны, чтобы не спровоцировать грибковые заболевания.
  • Регулярно удаляйте увядшие соцветия — это стимулирует распускание новых бутонов и продлевает цветение.

2. Подкормка

Осенняя подкормка направлена не на рост зелени, а на укрепление корневой системы перед морозами.

  • Исключите азот: он провоцирует рост новых побегов, которые неизбежно вымерзнут.
  • Используйте фосфор и калий: в конце сентября или начале октября внесите монофосфат калия или суперфосфат с сернокислым калием (по инструкции). Фосфор укрепляет корни, а калий повышает морозостойкость.

3. Обрезка

Обрезку проводят с приходом первых устойчивых заморозков, когда стебли начинают подмерзать и чернеть.

  • Обрежьте всю надземную часть куста, оставив деньки высотой 10–15 см от земли.
  • Не оставляйте срезанную детвору и стебли на клумбе — в них могут зимовать вредители и возбудители болезней.

4. Профилактика болезней

Повышенная влажность и прохлада — идеальная среда для мучнистой росы и гнили. После санитарной обрезки обработайте оставшиеся пеньки и почву вокруг них медьсодержащими препаратами (например, бордоской жидкостью или «ХОМом») или системными фунгицидами («Фитоспорин», «Топаз»).

5. Подготовка к зиме

Способ зимовки зависит от сорта хризантемы:

  • Зимостойкие сорта (корейские мелкие хризантемы): После обрезки окучьте куст сухой землей или торфом на высоту 10–15 см. Сверху прикройте лапником, сухим листом или опилками. Важно: не используйте полиэтиленовую пленку — под ней растения выпревают.
  • Незимостойкие и крупноцветковые сорта (включая шаровидные мультифлоры): В регионах с суровыми зимами эти сорта необходимо выкапывать. Выкопайте куст с комом земли, пересадите в горшок или ящик и уберите в прохладное, темное помещение (подвал, погреб или застекленный балкон) с температурой +2…+5 °C. Почва за зиму не должна полностью пересыхать, поэтому увлажняйте ее 1 раз в месяц.
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Теги:
сад, садоводство

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