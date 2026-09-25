Как ухаживать за хризантемами осенью: полное руководство для садоводов
Осень — золотое время для хризантем, но именно в этот период растения требуют особенного внимания, чтобы пышно цвести до самых заморозков и успешно пережить зиму. Грамотный осенний уход складывается из пяти ключевых шагов.
1. Полив и гигиена
Осенью испарение влаги замедляется, поэтому частоту поливов снижают, но не прекращают полностью.
- Полевайте хризантемы строго под корень 1–2 раза в неделю, избегая попадания воды на листья и бутоны, чтобы не спровоцировать грибковые заболевания.
- Регулярно удаляйте увядшие соцветия — это стимулирует распускание новых бутонов и продлевает цветение.
2. Подкормка
Осенняя подкормка направлена не на рост зелени, а на укрепление корневой системы перед морозами.
- Исключите азот: он провоцирует рост новых побегов, которые неизбежно вымерзнут.
- Используйте фосфор и калий: в конце сентября или начале октября внесите монофосфат калия или суперфосфат с сернокислым калием (по инструкции). Фосфор укрепляет корни, а калий повышает морозостойкость.
3. Обрезка
Обрезку проводят с приходом первых устойчивых заморозков, когда стебли начинают подмерзать и чернеть.
- Обрежьте всю надземную часть куста, оставив деньки высотой 10–15 см от земли.
- Не оставляйте срезанную детвору и стебли на клумбе — в них могут зимовать вредители и возбудители болезней.
4. Профилактика болезней
Повышенная влажность и прохлада — идеальная среда для мучнистой росы и гнили. После санитарной обрезки обработайте оставшиеся пеньки и почву вокруг них медьсодержащими препаратами (например, бордоской жидкостью или «ХОМом») или системными фунгицидами («Фитоспорин», «Топаз»).
5. Подготовка к зиме
Способ зимовки зависит от сорта хризантемы:
- Зимостойкие сорта (корейские мелкие хризантемы): После обрезки окучьте куст сухой землей или торфом на высоту 10–15 см. Сверху прикройте лапником, сухим листом или опилками. Важно: не используйте полиэтиленовую пленку — под ней растения выпревают.
- Незимостойкие и крупноцветковые сорта (включая шаровидные мультифлоры): В регионах с суровыми зимами эти сорта необходимо выкапывать. Выкопайте куст с комом земли, пересадите в горшок или ящик и уберите в прохладное, темное помещение (подвал, погреб или застекленный балкон) с температурой +2…+5 °C. Почва за зиму не должна полностью пересыхать, поэтому увлажняйте ее 1 раз в месяц.