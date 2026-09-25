Автор: Сайко Леся

Как ухаживать за хризантемами осенью: полное руководство для садоводов

Осень — золотое время для хризантем, но именно в этот период растения требуют особенного внимания, чтобы пышно цвести до самых заморозков и успешно пережить зиму. Грамотный осенний уход складывается из пяти ключевых шагов.

1. Полив и гигиена

Осенью испарение влаги замедляется, поэтому частоту поливов снижают, но не прекращают полностью.

Полевайте хризантемы строго под корень 1–2 раза в неделю, избегая попадания воды на листья и бутоны, чтобы не спровоцировать грибковые заболевания.

Регулярно удаляйте увядшие соцветия — это стимулирует распускание новых бутонов и продлевает цветение.

2. Подкормка

Осенняя подкормка направлена не на рост зелени, а на укрепление корневой системы перед морозами.

Исключите азот: он провоцирует рост новых побегов, которые неизбежно вымерзнут.

он провоцирует рост новых побегов, которые неизбежно вымерзнут. Используйте фосфор и калий: в конце сентября или начале октября внесите монофосфат калия или суперфосфат с сернокислым калием (по инструкции). Фосфор укрепляет корни, а калий повышает морозостойкость.

3. Обрезка

Обрезку проводят с приходом первых устойчивых заморозков, когда стебли начинают подмерзать и чернеть.

Обрежьте всю надземную часть куста, оставив деньки высотой 10–15 см от земли.

от земли. Не оставляйте срезанную детвору и стебли на клумбе — в них могут зимовать вредители и возбудители болезней.

4. Профилактика болезней

Повышенная влажность и прохлада — идеальная среда для мучнистой росы и гнили. После санитарной обрезки обработайте оставшиеся пеньки и почву вокруг них медьсодержащими препаратами (например, бордоской жидкостью или «ХОМом») или системными фунгицидами («Фитоспорин», «Топаз»).

5. Подготовка к зиме

Способ зимовки зависит от сорта хризантемы: