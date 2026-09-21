Синди Кроуфорд потеряла сына, которому было 27

Пресли Гербер незадолго до смерти получил поддержку от своих родных.

Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера, скончался 20 сентября в возрасте 27 лет. На момент смерти мужчина находился в реабилитационном заведении в Лос-Анджелесе.

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О кончине Пресли сообщили в офисе медицинского эксперта округа Лос-Анджелес. Причину трагедии пока не установили, вскрытие еще не завершено. Семья подтвердила смерть через представителя и попросила уважать его приватность.

Смерть сына Синди Кроуфорд – как семья поддерживала Пресли Гербера

За несколько месяцев до трагедии близкие Пресли публично демонстрировали ему поддержку. Мужчина не скрывал, что проходил сложный период в жизни и работал над преодолением проблем с психическим здоровьем и употреблением психоактивных веществ.

2 июля, примерно за два месяца до смерти сына, Синди Кроуфорд поздравила его в инстаграме по случаю дня рождения. Она опубликовала два семейных кадра: на первом еще маленький Пресли лежит у нее на груди, а на втором уже взрослый позирует с ней в солнцезащитных очках. Модель подчеркнула, что гордится мужчиной, которым стал ее сын, хотя для нее он будет навсегда оставаться ее маленьким мальчиком.

Кроуфорд, дочь Кая и Рэнди Гербер также оставляли слова поддержки под публикациями Пресли. В частности, они отреагировали на его сообщение, в котором он рассказывал о попытках найти путь обратно к себе.

instagram cindycrawford

Пресли Гербер – что известно о его борьбе с зависимостью

26 марта Гербер опубликовал видео из сада и рассказал о прохождении процедуры с высокой дозой ибогаина (используется при лечении). Он объяснял, что пытался справиться со своим состоянием и преодолеть сложный период.

В той публикации Пресли упоминал, что раньше боялся снова оказаться в подобной ситуации. Он писал о необходимости отказаться от контроля, столкнуться с проблемами, от которых пытался скрыться, и постепенно вернуться к себе. Также Гербер выражал надежду, что больше не придется возвращаться в такое состояние, и говорил о желании в следующий раз сделать другой выбор.

Поддержку брату тогда выразила Кая Гербер. Синди Кроуфорд назвала сына воином и отметила, что гордится его мужеством и тем, что он пытался найти себя. Рэнди Гербер также подчеркнул, что для преодоления сложных обстоятельств нужна настоящая сила.

Пресли Гербер – что о нем известно

Пресли был единственным сыном Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера и старшим братом модели Каи Гербер. Он родился в 1999 году в Беверли-Хиллз и, как и мать, избрал модельную карьеру.

Работать в индустрии он начал еще подростком. Гербер сотрудничал с IMG Models, выходил на подиум для Moschino и Dolce&Gabbana, а также снимался в рекламе Calvin Klein.

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Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер поженились 29 мая 1998 года. До начала романтических отношений они долгое время были друзьями. У супругов родились двое детей – Пресли и Кая, которые впоследствии тоже стали моделями.