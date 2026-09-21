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Лолита на концерте в Сочи бранью отреагировала на атаку беспилотниками

Лолите Милявской пришлось трижды прерывать концерт, что ее вывело из себя.

Автор: Дмитрий Сыч
Лолита на концерте в Сочи бранью отреагировала на атаку беспилотниками
Лолита родом из Мукачево
instagram lolitamilyavskaya

В российском городе Сочи концерт Лолиты Милявской трижды останавливали из-за угрозы удара беспилотниками. Соответствующие кадры с выступления начали распространять в соцсетях.

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На видео артистка выступает перед зрителями, однако в какой-то момент концерт приходится прервать из-за сообщений об опасности с воздуха. Сообщается, что это произошло в третий раз за концерт.

Очередное прерывание выступления вызвало у Лолиты резкую эмоциональную реакцию. Певица нецензурно высказалась со сцены из-за того, что концерт снова пришлось остановить. Фрагмент с ее реакцией быстро распространился по сети.

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Инцидент произошел на фоне масштабной атаки беспилотниками по Москве и Московской области 20 сентября. После ударов на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне вспыхнул пожар. Также сообщалось о поражении складского комплекса в Подмосковье и ТЭЦ-22. После атаки московские аэропорты отменили или задержали более 400 рейсов.

Лолита Милявская не комментирует российскую агрессию против Украины. 7 января 2023-го артистку внесли в санкционный список, утвержденный Советом национальной безопасности и обороны Украины. Также Милявской запрещен въезд в Украину с 2017 года. Причиной стало ее нелегальное посещение оккупированного Крыма.

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Теги:
видео, Россия, Сочи, дрон, Лолита, Лолита Милявская, шоу-бизнес, артистка

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