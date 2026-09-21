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Бывшая Кличко поведала о новых отношениях после развода с боксером

Наталья Егорова не желает встречать старость одинокой.

Автор: Дмитрий Сыч
Бывшая Кличко поведала о новых отношениях после развода с боксером
Егорова не спешит рассказывать публике о новых спутниках
instagram natalia_yegorova

Наталья Егорова – модель, артистка, бывшая жена боксера и мэра Киева Виталия Кличко – рассказала о личной жизни после развода. По ее словам, по завершении брака она уже имела романтические отношения, однако не спешила рассказывать о них публично.

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Егорова отметила, что не считает нужным сразу показывать аудитории своих новых избранников. Сейчас она снова сама, однако не отказывается от возможности встретить любимого человека, говорится на SpotonNews.

instagram natalia_yegorova

В будущем Наталья хотела бы во второй раз выйти замуж. Она отметила, что мечтает снова надеть обручальное кольцо и не желает встречать старость одиночкой.

Отдельно Егорова рассказала о нынешних отношениях с Виталием Кличко. После развода бывшим супругам удалось сохранить хороший тон. Они поддерживают контакт по телефону, хотя общаются не каждый день. В то же время их разговоры, по словам Натальи, стали длиннее и содержательнее.

instagram natalia_yegorova

Кличко и Егорова сообщили о разводе в августе 2022 года после 25 лет брака. Причиной решения называли длительную жизнь супругов в разных странах. У них трое детей – сыновья Егор-Даниэль и Максим-Александр, а также дочь Елизавета-Виктория.

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Недавно Наталья Егорова приезжала в Украину, где провела время со своей 97-летней бабушкой и показалась с ней на кадрах.

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Теги:
Виталий Кличко, личная жизнь, отношения, Наталья Егорова, личная жизнь звезд

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