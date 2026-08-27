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Муж Федишин высказался об отсутствии у нее звания заслуженной, вспомнив Потапа

Фаны Ирины Федишин удивлены, почему певица до сих пор не стала заслуженной артисткой Украины.

Автор: Дмитрий Сыч
Муж Федишин высказался об отсутствии у нее звания заслуженной, вспомнив Потапа
Виталий Човнык написал пост об отсутствии государственных наград у законной
instagram vitaliy_chovnyk

Ирина Федишин до сих пор не имеет звания народной или заслуженной артистки. Это привело к обсуждению в сети. Ее супруг и продюсер Виталий Човнык отметил, что не знает причины, по которой певица не попала в нынешний перечень награжденных.

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Он отметил, что Федишин продолжает работать, исполнять украинские песни, популяризировать украинскую культуру за границей и помогать военным.

Муж певицы подчеркнул, что государственные звания и награды почетны, однако настоящей наградой для артиста считает любовь публики. По его мнению, ее невозможно получить по указу, а только достигнуть творчеством.

instagram vitaliy_chovnyk

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В то же время Човнык обратил внимание на ситуацию с Потапом, который еще в 2020 году получил звание заслуженного артиста Украины. Продюсер Федишин заявил, что его удивляет сохранение этого звания. К слову, Потап не единожды оказывался в центре скандалов во время полномасштабной войны, в частности – из-за исполнения песен на русском и появления в компании россиян.

instagram vitaliy_chovnyk

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Теги:
Потап, Ирина Федишин, шоу-бизнес, ирина федишин муж

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