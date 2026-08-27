Муж Федишин высказался об отсутствии у нее звания заслуженной, вспомнив Потапа
Фаны Ирины Федишин удивлены, почему певица до сих пор не стала заслуженной артисткой Украины.
Ирина Федишин до сих пор не имеет звания народной или заслуженной артистки. Это привело к обсуждению в сети. Ее супруг и продюсер Виталий Човнык отметил, что не знает причины, по которой певица не попала в нынешний перечень награжденных.
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Он отметил, что Федишин продолжает работать, исполнять украинские песни, популяризировать украинскую культуру за границей и помогать военным.
Муж певицы подчеркнул, что государственные звания и награды почетны, однако настоящей наградой для артиста считает любовь публики. По его мнению, ее невозможно получить по указу, а только достигнуть творчеством.
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В то же время Човнык обратил внимание на ситуацию с Потапом, который еще в 2020 году получил звание заслуженного артиста Украины. Продюсер Федишин заявил, что его удивляет сохранение этого звания. К слову, Потап не единожды оказывался в центре скандалов во время полномасштабной войны, в частности – из-за исполнения песен на русском и появления в компании россиян.