Зибров показался с дочерью после ее похудения на 23 кг

Павел Зибров порадовал подписчиков фотографиями со своим потомком Дианой.

Павел Зибров порадовал фанов новым появлением в соцсети с 29-летней дочерью Дианой. Девушка часто сопровождает отца на разных мероприятиях и помогает ему с продвижением творчества.

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На этот раз артист устроил с дочерью фотосессию под открытым небом и опубликовал результат. Павел позировал в жакете, пестрой рубашке и джинсах. Диана же выбрала кожаную куртку и широкие брюки.

instagram pavlo_zibrov

instagram pavlo_zibrov

Внимание подписчиков привлекли не только совместные кадры отца и дочери, но и заметные изменения во внешности Дианы. Она похудела на 23 килограмма, из-за чего ее вид заметно изменился.

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Зибров не стал добавлять к фотографиям развернутого комментария. Он просто написал имя потомка и добавил красное сердечко. Тем временем аудитория исполнителя отреагировала на семейные фотографии рядом комплиментов.