Камалия рассказала о постоянных ссорах с бывшим мужем

Наталья и Мохаммад Захуры после прекращения брака поддерживают тесное общение ради дочерей.

Камалия и Захур до сих пор живут и путешествуют вместе

Камалия рассказала, что после развода с предпринимателем Мохаммадом Захуром у них до сих пор бывают ссоры.

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По словам исполнительницы, больше всего разногласий у бывших супругов возникает по поводу воспитания их 13-летних дочерей Арабеллы и Мирабеллы. Именно из-за вопросов, связанных с девочками, Камалия и Захур могут регулярно ссориться.

Отдельно певица рассказала о расходах на конный спорт – увлечение потомков. Подростки просили мать приобрести еще одну лошадь, однако она не согласилась. У них, мол, уже есть животные, содержание которых требует значительных средств. По словам Камалии, обслуживание четырех лошадей обходится в около 160–180 тысяч гривен, а еще одну лошадь для дочерей оплачивает экс-благоверный.

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Камалия и Мохаммад Захур прожили в браке почти 20 лет и сообщили о разводе в 2023 году. Несмотря на разрыв, они сохранили дружеские отношения, продолжают жить и путешествовать вместе. Бывшие супруги объясняли такое решение желанием сделать развод менее болезненным для детей.