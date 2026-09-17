Джим Керри показался на видео, где он "снова похож на себя"

Звезда Маски и Эйса Вентуры записал поздравительный ролик для своего друга, комика Джеффа Росса.

Своим появлением Керри успокоил тех, кто волновался по поводу его лица

Джим Керри снова привлек внимание аудитории своей внешностью. Около года назад его публичное появление вызвало многочисленные обсуждения из-за заметных изменений лица. Тогда в сети предположили, что актер мог сделать пластическую операцию, некоторые даже распространяли теорию о его замене двойником или клоном.

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На этот раз актер предстал в видеообращении, которое записал для своего друга, американского комика Джеффа Росса. Ролик был посвящен 61-летию Росса. Именинник опубликовал видео в своем блоге.

В обращении Керри традиционно шутил, вспоминал совместные с другом моменты и демонстрировал присущую для себя веселую манеру общения.

Сам Росс отметил, что получил это поздравление от Керри на день рождения и решил поделиться им с фанами комедийных "прожарок".

instagram therealjeffreyross

instagram therealjeffreyross

instagram therealjeffreyross

instagram therealjeffreyross

instagram therealjeffreyross

instagram therealjeffreyross

instagram therealjeffreyross

instagram therealjeffreyross

instagram therealjeffreyross

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Почитатели обратили внимание, что Керри снова выглядит для себя естественно, мол, сейчас его лицо напоминает то, к которому они привыкли. Еще фаны выразили в комментариях радость от появления актера и отметили, что он кажется здоровым.