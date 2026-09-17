Джим Керри показался на видео, где он "снова похож на себя"
Звезда Маски и Эйса Вентуры записал поздравительный ролик для своего друга, комика Джеффа Росса.
Джим Керри снова привлек внимание аудитории своей внешностью. Около года назад его публичное появление вызвало многочисленные обсуждения из-за заметных изменений лица. Тогда в сети предположили, что актер мог сделать пластическую операцию, некоторые даже распространяли теорию о его замене двойником или клоном.
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На этот раз актер предстал в видеообращении, которое записал для своего друга, американского комика Джеффа Росса. Ролик был посвящен 61-летию Росса. Именинник опубликовал видео в своем блоге.
В обращении Керри традиционно шутил, вспоминал совместные с другом моменты и демонстрировал присущую для себя веселую манеру общения.
Сам Росс отметил, что получил это поздравление от Керри на день рождения и решил поделиться им с фанами комедийных "прожарок".
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Почитатели обратили внимание, что Керри снова выглядит для себя естественно, мол, сейчас его лицо напоминает то, к которому они привыкли. Еще фаны выразили в комментариях радость от появления актера и отметили, что он кажется здоровым.