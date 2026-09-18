Руснак поведала о том, что доктор спрогнозировал ей "две недели жизни"

Лариса Руснак вспомнила о поворотном эпизоде ​​своей биографии.

Лариса Руснак – украинская актриса, бывшая ведущая "Лото-Забавы" – рассказала о горьком жизненном случае.

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После консультации относительно женского здоровья врач сказал артистке, что ей якобы осталось жить всего две недели, и порекомендовал сделать операцию. Ларису настолько ошеломило это заявление, что она почти перестала воспринимать дальнейшие слова медика.

После визита с Руснак произошел еще один, по ее мнению, странный эпизод. Когда актриса попыталась позвонить по определенному номеру, услышала, что такого номера не существует. Из-за пережитого стресса она даже подумала, что находится в психбольнице или уже умерла. Впоследствии ей объяснили, что причиной была техническая неисправность системы.

Этот опыт заставил артистку не торопиться с хирургическим вмешательством и проконсультироваться с другими врачами. После дополнительных обследований она услышала противоположное мнение насчет своего состояния и решила операцию не делать.

Актриса начала самостоятельно искать информацию о проблеме и обращалась к разным специалистам, в частности психологам. По словам Руснак, другие врачи убеждали ее в том, что около 80 % женщин живут с подобным состоянием без серьезных осложнений.

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Лариса Руснак была ведущей "Лото-Забавы" более 18 лет. Наряду с этим она играла в театре и снималась в кино.