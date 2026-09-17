Бурмака вспомнила, как в 19 лет пела на Червоній руті запрещенного Олеся
Мария Бурмака описала музыкальный фестиваль в Черновцах, который состоялся 37 лет назад.
Мария Бурмака вспомнила свое выступление на "Червоній руті", которое состоялось в 1989 году в Черновцах. Тогда артистке было всего 19 лет и фестиваль только основали.
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По случаю 37-летия мероприятия 56-летняя певица опубликовала архивные фотографии и рассказала об атмосфере того времени. Она вспомнила, как приехала в Черновцы из Харькова на поезде, имея с собой гитару.
На фестивале певица исполнила песню "Ой не квітни, весно" на стихи Александра Олеся. На текст она натолкнулась в сборнике 1961 года, который затем изъяли из библиотек. По словам Бурмаки, экземпляр этой книги в свое время нашел и принес домой ее отец. Сборник был среди украинских изданий, подготовленных к уничтожению в Харькове.
Во время выступления Бурмаки зрители впервые начали доставать сине-желтые флаги, которые тайком проносили с собой. До провозглашения независимости Украины тогда оставалось два года.
Артистка отметила, что оказаться среди первых было одновременно сложно, страшно и рискованно. Этот опыт, мол, остался с ней на всю жизнь. Она также напомнила, что впоследствии открывала для себя творчество других запрещенных авторов – Василя Стуса и поэтов Расстрелянного возрождения.
Во время просмотра своих кадров того периода Бурмаке захотелось сказать себе 19-летней, что она тогда сделала правильный и смелый шаг.
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Недавно певица также порадовала подписчиков архивной фотографией со своего детства, на которой она зафиксирована первоклассницей.