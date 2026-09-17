Бурмака вспомнила, как в 19 лет пела на Червоній руті запрещенного Олеся

Мария Бурмака описала музыкальный фестиваль в Черновцах, который состоялся 37 лет назад.

Бурмаке было "и страшно, и опасно и рискованно"

Мария Бурмака вспомнила свое выступление на "Червоній руті", которое состоялось в 1989 году в Черновцах. Тогда артистке было всего 19 лет и фестиваль только основали.

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По случаю 37-летия мероприятия 56-летняя певица опубликовала архивные фотографии и рассказала об атмосфере того времени. Она вспомнила, как приехала в Черновцы из Харькова на поезде, имея с собой гитару.

На фестивале певица исполнила песню "Ой не квітни, весно" на стихи Александра Олеся. На текст она натолкнулась в сборнике 1961 года, который затем изъяли из библиотек. По словам Бурмаки, экземпляр этой книги в свое время нашел и принес домой ее отец. Сборник был среди украинских изданий, подготовленных к уничтожению в Харькове.

Во время выступления Бурмаки зрители впервые начали доставать сине-желтые флаги, которые тайком проносили с собой. До провозглашения независимости Украины тогда оставалось два года.

Артистка отметила, что оказаться среди первых было одновременно сложно, страшно и рискованно. Этот опыт, мол, остался с ней на всю жизнь. Она также напомнила, что впоследствии открывала для себя творчество других запрещенных авторов – Василя Стуса и поэтов Расстрелянного возрождения.

instagram mariaburmaka

instagram mariaburmaka

instagram mariaburmaka

instagram mariaburmaka

instagram mariaburmaka

instagram mariaburmaka

instagram mariaburmaka

instagram mariaburmaka

instagram mariaburmaka

instagram mariaburmaka

Во время просмотра своих кадров того периода Бурмаке захотелось сказать себе 19-летней, что она тогда сделала правильный и смелый шаг.

instagram mariaburmaka

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Недавно певица также порадовала подписчиков архивной фотографией со своего детства, на которой она зафиксирована первоклассницей.