Квиткова поведала об алиментах от экс-мужа Добрынина

Даша Квиткова пролила свет на финансовую сторону своих отношений с бывшим избранником.

Квиткова ошибочно полагала, что отказ от алиментов позволит ее сыну в будущем отказаться от содержания отца

Даша Квиткова – 28-летняя блогерша и бывшая благоверная Никиты Добрынина – рассказала о финансовых вопросах относительно ее 5-летнего сына Льва, которого она воспитывает вместе с эксом.

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Даша отметила, что еще при разводе сознательно решила не подавать на алименты. Здесь она сослалась на Семейный кодекс Украины, согласно которому совершеннолетний ребенок в отдельных случаях может быть обязан содержать нетрудоспособного отца, если тот нуждается в материальной помощи. В то же время при рассмотрении таких дел может учитываться, выполнял ли отец свои обязанности по отношению к ребенку и выплачивал ли алименты.

Квиткова подчеркнула, что содержание ребенка является общей обязанностью обоих родителей, а алименты не следует воспринимать как финансовую поддержку матери. По ее мнению, это предусмотренная законом обязанность одного из родителей по отношению к собственному ребенку.

После обсуждения у Threads блогерша узнала, что ее отказ от алиментов не гарантирует, что в будущем Добрынин не сможет требовать удержания уже от совершеннолетнего сына. Так что Даша поинтересовалась, существует ли способ предотвратить такую ситуацию.

Победительница "Холостяка" объяснила, что не знает, какими будут обстоятельства через 30-40 лет и как изменятся люди и их отношения. Именно поэтому сейчас она прежде всего думает о будущем Льва и старается максимально защитить интересы сына.

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Экс-супруги сохранили нормальные отношения, а сын проводит время как с матерью, так и с отцом. В июне Даша во второй раз вышла замуж за футболиста Владимира Бражко. По словам блогерши, между ее новым супругом и Львом сложились теплые отношения.