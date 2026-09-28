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Ткаченко назвала сброшенные килограммы после операции на желудке

Анастасия Ткаченко пролила свет на стоимость хирургического вмешательства и реабилитацию.

Автор: Дмитрий Сыч
Ткаченко назвала сброшенные килограммы после операции на желудке
У Насти с доктором – 2-летний план похудения
instagram yatkachihaya

Анастасия Ткаченко – 30-летняя украинская комикеса, которая в марте перенесла бариатрическую операцию – рассказала о стоимости вмешательства, восстановлении, новых пищевых привычках и изменениях массы тела.

Операция по уменьшению желудка, проведенная методом лапароскопии, артистке стоила 5 тысяч долларов. По ее словам, подготовка к операции продолжалась около месяца. Перед процедурой ей нужно было похудеть не менее 10 килограммов, чтобы подготовить организм к новым условиям.

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После вмешательства Ткаченко ждало сложное восстановление. Первые две недели она могла употреблять только белковые продукты, а затем около недели питалась едой в виде пюре. К привычному рациону возвращалась постепенно.

Интенсивное похудение пришлось на первый месяц после операции: тогда Настя потеряла 20 килограммов. Реабилитация сопровождалась слабостью и сильным стрессом. Спустя четыре месяца после операции у нее начали существенно выпадать волосы, что она связывает с дефицитом необходимых веществ и шоком для организма.

Теперь Ткаченко делает акцент на белковую пищу и уменьшает количество углеводов. Она не отказывается от любимых продуктов полностью, однако контролирует размер порций – обычно они составляют около 60–100 граммов. Артистка старается выбирать пищу, которая обеспечивает большее насыщение, а как основные продукты предпочитает рыбу и морепродукты.

К кофе артистка может добавить конфету, а вместе с чаем ест сухофрукты без добавления сахара.

На момент интервью вес Насти составил 93,5 кг. В целом после операции она похудела на 37 килограммов. Вместе с врачом Ткаченко рассчитывает на постепенное снижение массы в течение двух лет и хочет добиться показателя около 65 килограммов.

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Чтобы поддерживать тело во время похудения, комикеса начала регулярно заниматься спортом. Если раньше она почти не тренировалась, то теперь физические нагрузки стали частью ее ежедневного графика. Среди прочего, Настя играет в падел.

Ткаченко также предположила, что после значительного похудения может прибегнуть к пластическим операциям для коррекции тела. В то же время она подчеркнула, что бариатрическое вмешательство следует рассматривать только тем, кто готов кардинально изменить образ жизни.

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Теги:
Комик, комики, шоу-бизнес, похудение, результаты похудения, вес звезд

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