Джеджула показал редкое фото со всеми своими детьми в Карпатах
Ведущий воспитывает двух дочерей и сына от трех разных женщин
Джеджула показал редкое фото со всеми своими детьми в Карпатах instagram.com/djedjula
Украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула отправился на отдых в Карпаты вместе с семьей. Звезда впервые за долгое время опубликовал фото, на котором позирует сразу со всеми своими детьми от трех разных женщин.
Читай также: Витвицкая выбрала для новорожденного сына старинное украинское имяНа редком снимке в инстаграме актер вместе с сыном Даниэлем и двумя дочерьми Адель и Эмилией сидел на деревянных качелях с гирляндами на фоне горного пейзажа.
«Мои солнышки», — трогательно подписал кадр Джеджула и рассекретил, что арендовал коттедж в Phoenix Relax Park в селе Поляница Ивано-Франковской области.
Напомним, что Даниэль родился в гражданском браке Андрея с певицей Сантой Димопулос. Дочь Адель появилась на свет в браке с блогершей Юлией Леус. Младшая дочь Эмилия родилась в нынешнем браке шоумена. Имя своей новой избранницы ведущий скрывает.
Джеджула с тремя детьми instagram.com/djedjula