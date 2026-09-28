Ведущий воспитывает двух дочерей и сына от трех разных женщин

Автор: Коваленко Наталья

Джеджула показал редкое фото со всеми своими детьми в Карпатах instagram.com/djedjula

Украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула отправился на отдых в Карпаты вместе с семьей. Звезда впервые за долгое время опубликовал фото, на котором позирует сразу со всеми своими детьми от трех разных женщин.

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На редком снимке в инстаграме актер вместе с сыном Даниэлем и двумя дочерьми Адель и Эмилией сидел на деревянных качелях с гирляндами на фоне горного пейзажа.

«Мои солнышки», — трогательно подписал кадр Джеджула и рассекретил, что арендовал коттедж в Phoenix Relax Park в селе Поляница Ивано-Франковской области.

Напомним, что Даниэль родился в гражданском браке Андрея с певицей Сантой Димопулос. Дочь Адель появилась на свет в браке с блогершей Юлией Леус. Младшая дочь Эмилия родилась в нынешнем браке шоумена. Имя своей новой избранницы ведущий скрывает.