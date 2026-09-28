Усики показали роскошное празднование своей годовщины в Испании

Александр Усик с женой Екатериной и детьми отметили розовую свадьбу.

Александр Усик и его супруга Екатерина 25 сентября отметили 17 лет супружеской жизни. По случаю годовщины, которую называют розовой свадьбой, пара организовала масштабную вечеринку в Испании.

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Кадрами с празднования Екатерина поделилась в блоге. Судя по фотографиям и видео, супруги собрали многочисленную компанию друзей в доме у бассейна. Территорию украсили праздничным декором, а центральным элементом стало большое надувное число "17". Это же число можно было увидеть на деталях оформления, в частности – на кувшинах.

Для мепроприятия Екатерина выбрала откровенное платье с глубоким декольте и прозрачными вставками по сторонам, которое достигало бедер. Сам Александр предстал на празднике в серо-голубом костюме.

К празднованию присоединились и четверо детей супругов. Среди гостей была и младшая дочь Мария, которую родители нередко берут с собой на публичные мероприятия. На фотографиях можно увидеть младшего сына Михаила и старшую дочь Лизу.

Один из кадров позволяет оценить масштаб вечеринки с высоты птичьего полета. Супруги позаботились о значительном количестве декораций и активно проводили время с гостями на территории имения.

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

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История любви Александра и Екатерины началась еще в школьные годы. За время совместной жизни они стали родителями четырех детей и продолжают демонстрировать близкие отношения на публике, например, после боксерских поединков Усика.