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Муж Матвиенко высказался о помолвке старшей дочери певицы и ее выезде за границу

Арсен Мирзоян поделился размышлениями о жизненном выборе Ульяны, 27-летней дочери Тони Матвиенко.

Автор: Дмитрий Сыч
Муж Матвиенко высказался о помолвке старшей дочери певицы и ее выезде за границу
Ульяна живет в Берлине
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Арсен Мирзоян прокомментировал помолвку 27-летней Ульяны – первенца его супруги Тони Матвиенко. Сейчас женщина живет в Германии вместе со своим любимым, недавно сделавшим ей предложение.

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Музыкант назвал помолвку приятной новостью. По его мнению, пребывание за границей может быть непростым, однако присутствие любимого, готового стать ее мужем, дает Ульяне ощущение поддержки и надежности.

Арсен также высказался по поводу решения девушки уехать из Украины. Он считает, что для молодых людей возможность пожить в другой стране может стать ценным опытом, особенно, если есть желание попробовать себя в новых условиях.

Артист отметил, что не склонен отказывать от подобных решений, если они не несут роковых последствий. По его мнению, в молодом возрасте есть время для экспериментов, новых планов и даже ошибок, ведь они могут стать частью жизненного опыта.

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Ранее Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с Арсеном Мирзояном и вспоминала ситуацию, которая в свое время едва не привела к разрушению их брака.

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Теги:
молодость, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, дети знаменитостей, дети звезд

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