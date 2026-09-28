Бывшая жена Розового впервые прокомментировала его помолвку с новой девушкой

Ольга Мерзликина отреагировала на новость об изменениях в личной жизни своего эксобранца

Автор: Коваленко Наталья

Блогерша Ольга Мерзликина впервые публично прокомментировала новость о том, что ее бывший муж, комик и военнослужащий Виктор Розовый, собирается жениться во второй раз. Недавно победитель «Лиги смеха» из команды «Загорецька Людмила Степанівна» сделал предложение своей новой избраннице Яне-Екатерине во время реабилитации в Нидерландах.

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В коротком интервью для программы «Ближче до зірок» на телеканале ТЕТ Ольга заявила, что за жизнью экс-избранника не следит, но о помолвке узнала из соцсетей, в частности с платформы Threads.

«Я счастлива, ну, если ему хорошо, то я не лезу. Это его жизнь. Я за ним не слежу. Я не держу на него зла, мне все равно, я просто живу свою жизнь», — поделилась Мерзликина.

Ольга также добавила, что в настоящее время ее сердце свободно, однако она открыта к новым отношениям и уже ходит на свидания.

«Я сейчас хожу на свидания, но что-то очень тяжело сейчас со всем этим. Вчера подписчик прислал мне цветы, это так приятно! Мужчины, если захотят, найдут выход, когда нет телефона, нет ничего. Я готова доверять и любить», — поделилась блогерша.

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый были вместе около 13 лет, из которых только один год — в официальном браке. Пара объявила о разрыве весной 2025 года. Главной причиной развода стали многочисленные измены со стороны юмориста, которые он впоследствии публично подтвердил.