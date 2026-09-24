Кричевский поведал о своих детях и оплате абортов любовниц

Гарик Кричевский рассказал о дочери в Германии, сыне в Украине, а также возможных внебрачных потомках.

Гарик Кричевский рассказал, где сейчас живут его двое детей – 29-летняя дочь Виктория и 22-летний сын Даниэль.

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Во время полномасштабной войны артист вместе с супругой Анжелой остается в Киеве. Их старшая дочь после начала вторжения переехала в Германию. Теперь она имеет немецкое гражданство, работает в медицинской сфере и устраивает личную жизнь.

Виктория регулярно приезжает в Украину. По словам отца, здесь она чувствует себя счастливой. Во время визитов дочь может выходить с ним на сцену. Недавно она провела на Родине отпуск.

instagram garikkrichevskyi

Сын украинского шансонье остался в Украине и связал свое будущее с медициной. Он учится по соответствующему направлению и после завершения интернатуры может продолжить работу в стране. Гарик предполагает, что впоследствии Даниэль мог бы стать военным медиком.

"Но мне кажется, что это все закончится к тому времени", – сказал артист.

instagram garikkrichevskyi

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Еще Кричевский вспомнил свою молодость до брака. Он рассказал, что когда-то имел отношения, во время которых минимум пять раз давал партнершам деньги на прерывание беременности. Кричевский предположил, что среди возможных биологических детей могут быть те, о ком он не знает. В таком случае, по его словам, он готов принять их в свою семью, хотя сам назвал такой сценарий фантазией.