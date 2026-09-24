Принц Гарри и Меган Маркл показались в домашней обстановке

Герцоги Сассекские провели время в кругу друзей, показав развлечения с детьми и угощение.

Лучшая подруга Меган Маркл Келли Зайфэн вместе с семьей побывала в гостях у герцогов Сассекских и показала несколько домашних кадров со встречи.

На опубликованных фото видно, как Меган проводит время с маленьким сыном Келли Джеком. Мальчик позировал вместе с принцем Гарри, который лежал с ним на полу.

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К детским развлечениям приобщилась и дочь Сассекских Лилибет. Девочка играла с маленьким гостем, однако, как обычно на публичных фото семьи, ее лица не показали.

Гости провели время за общением и угощением.

instagram _heartmom_

instagram _heartmom_

instagram _heartmom_

instagram _heartmom_

instagram _heartmom_

instagram _heartmom_

instagram _heartmom_

instagram _heartmom_

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Келли Зайфэн отметила, что ей нравится наблюдать за новым этапом жизни своей близкой подруги и вместе с сыном открывать для себя место, где сейчас живут Меган и Гарри.

К слову, герцоги Сассекские в августе переехали в Великобританию. До этого они жили в США.