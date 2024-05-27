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Какой церковный праздник 28 мая 2024 года - традиции и что нельзя делать

Верующие чтят память преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 28 мая 2024 года - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 28 мая 2024 года - традиции и что нельзя делать
freepik.com

Во вторник, 28 мая, православная церковь чтит память преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского. В народном календаре этот день прозвали Никита-гусятник. Его вспоминают 28 мая по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 10 июня. 28 мая в Украине празднуют День полицейского офицера громады, Всеукраинский день краеведения, День менструальной гигиены и Международный день действий за здоровье женщин.

С именинами поздравляют носителей имен: Никита, Денис, Игнат, Захар, Дмитрий, Николай, Павел, Макар.

Какой церковный праздник 28 мая

Святой Никита был известен своей глубокой верой, милосердием и преданностью ближним. Он помогал нищим, принимал странников, заботился о сиротах и вдовах, относился с благоговением к святым иконам.

За свою верность иконам и противостояние иконоборческой ереси, Никита перенес множество страданий. Он был подвергнут пыткам и отправлен в ссылку, где и скончался в начале IX века. Несмотря на испытания, Никита оставался тверд в вере и был примером стойкости и духовной силы.

Мощи святого Никиты стали источником многочисленных чудес и исцелений. Люди, страдающие от различных недугов, приходили к его мощам и получали спасение. Он стал духовным покровителем и защитником для многих, кто искал утешения и помощи.

Никита Исповедник
Никита Исповедник
открытые источники

Традиции и обычаи 28 мая

В народном календаре 28 мая — Никита-гусятник. В этот день было принято покупать маленьких гусят. Наши предки считали, что святой Никита будет их защищать от хищников и подарит крепкое здоровье. 

  • Спокойная погода на Никиту-гусятника - к хорошему урожаю.
  • Роса на траве - будет хорошо колоситься зерно.
  • Если над лесом синеет воздух – будет тепло.
  • Много муравьев - к солнцу и теплу.

Что нельзя делать 28 мая

  • Категорически запрещено плохо обращаться с гусями.
  • Нельзя ругаться и конфликтовать.
  • Нельзя тратить много сил на физическую работу.
  • Нельзя оставлять двери дома открытыми.
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