Рождественский пост 2026: когда, календарь питания

Узнайте, когда начинается Рождественский пост в 2025 году по новому церковному календарю и как правильно питаться в этот период.

Автор: Сайко Леся

Поскольку Православная церковь Украины (ПЦУ) с 1 сентября перешла на новоюлианский календарь, все непереходные православные религиозные праздники будут отмечаться на 13 дней раньше. Соответственно изменились даты церковных постов.

Когда Рождественский пост 2026 по новой дате?

Традиционно ежегодно перед Рождеством Христовым, которое теперь христиане восточного обряда отмечают 25 декабря (вместо 7 января), верующие должны придерживаться строгого поста. В 2026 году Рождественский пост продлится с 15 ноября по 24 декабря.

Рождественский пост — что можно есть

В Рождественский пост соблюдаются строгие правила питания, которые предусматривают полное исключение из рациона мяса, яиц и молочных продуктов. В то же время от дня недели зависит, что можно есть в Рождественский пост.

По средам и пятницам в течение Рождественского поста соблюдается сухоядение, что означает употребление только непереработанных продуктов, не прошедших термической обработки. В последнюю неделю поста сухое питание также распространяется на понедельник.

По понедельникам можно употреблять горячие блюда без использования подсолнечного масла, а по вторникам и четвергам добавление масла разрешено. В выходные дни пост считается менее строгим, и верующим позволено даже употребление рыбы и вина.

Календарь питания в Рождественский пост 2026 на каждый день

Первый этап (15 ноября — 6 декабря):

Понедельник: разрешено добавлять горячие блюда без масла.

Вторник, четверг, суббота и воскресенье: разрешено есть рыбу и пить вино.

Среда и пятница: сухоядение.

Второй этап (7 декабря — 18 декабря):

Понедельник: можно потреблять растительную пищу без масла.

Вторник и четверг: разрешено добавлять масло в блюда.

Среда и пятница: сухоядение.

Выходные: разрешено добавлять рыбу и масло в рацион, а также пить вино.

Третий Этап (19 декабря — 24 декабря):