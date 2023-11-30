АфишаАфиша
Русский Українська

Декор дома к НГ: красивые идеи в фото

Простые идеи домашнего декора к Новому году 2024 и Рождеству-2023.

Автор: Сайко Леся
Декор дома к НГ: красивые идеи в фото
Декор дома к НГ: красивые идеи в фото
freepik.com

Если вы устраиваете новогодние торжества в этом году, возможно, вы ищете лучшие идеи декора в канун Нового года! Когда дело доходит до празднования Нового года дома, все дело в добавлении в ваше пространство блестящих украшений и металлических предметов. Вы можете использовать золото, серебро или смесь обоих металлов. Вот наши лучшие идеи, как стильно встретить Новый год! 

Новогодний декор
Новогодний декор
freepik.com

Новогодний декор для дома

Читай также: Как будем отдыхать на НГ и Рождество 2024

Вот наши любимые идеи украшения дома в канун Нового года, чтобы отпраздновать Новый год 2024. Независимо от того, принимаете ли вы гостей или просто хотите украсить для себя, мы надеемся, что эти идеи вдохновят вас на создание дома своей мечты.

Измените декор рождественской елки 

Один из самых простых способов — это обработать существующий домашний декор! Если у вас уже стоит елка, не убирайте ее! Вместо этого удалите красные украшения (или какие у вас были) и замените их металлическими. Вы можете повесить на елку золотые и серебряные украшения, обернуть ее блестящей гирляндой или повесить спереди красивый баннер. Конечно, оставьте включенными гирлянды!

Новогодний декор
Новогодний декор
freepik.com

Новогодний декор
Новогодний декор
freepik.com

Новогодний декор
Новогодний декор
freepik.com

Золотой декор стола с часами обратного отсчета

Создание праздничного золотого стола не менее важно, если вы планируете устроить новогодний ужин! От золотой посуды до тарелок с золотой каймой. 

Новогодний декор
Новогодний декор
freepik.com

Новогодний декор
Новогодний декор
freepik.com

Новогодний декор
Новогодний декор
freepik.com

Читай также: Рождественские ярмарки в Европе: особенности, новинки 2023

Гигантские воздушные шары с цифрами года

Классическое новогоднее украшение — гигантские воздушные шары с цифрами, обозначающими год! В этом году воздушные шары станут идеальным фоном для праздничного обеденного стола с золотыми праздничными сувенирами.

Новый год 2024
Новый год 2024
freepik.com

Читай также: День Святого Николая 2023: когда, истории и традиции праздника

Снежинки, бокалы для шампанского, подносы и звезды

Металлические золотые и серебряные снежинки украшают спинки этих кухонных стульев. Это отличный способ перейти к зимнему декору вашего дома! На кухонном острове стоит группа бокалов для шампанского в золотой оправе, ожидающих подачи.

Новогодний декор
Новогодний декор
freepik.com

Новогодний декор
Новогодний декор
freepik.com

Новогодний декор
Новогодний декор
freepik.com

Читай также: Похудеть к Новому году за месяц: ТОП советов диетологов

Рождественский венок и свечи 

Это красивый вариант, чтобы сделать свой дом не только в праздничной атмосфере, но и принести в него уют м тепло. В этом помогут традиционные рождественские венки и ароматические свечи. Эти два элемента декора можно комбинировать на свой вкус. 

Новый год 2024
Новый год 2024
freepik.com

Рождественский венок
Рождественский венок
freepik.com

Читайте нас в Google.News
Теги:
Новый год, дизайн, Рождество, Дом, новогодний декор

Статьи по теме

Новогодние локации в Киеве 2024: где зарядиться праздничным настроением
Новогодние локации в Киеве 2024: где зарядиться праздничным настроением
Рождественские и новогодние свечи своими руками: мастер-классы по изготовлению в домашних условиях
Рождественские и новогодние свечи своими руками: мастер-классы по изготовлению в домашних условиях
Анна Тринчер поделилась детским новогодним фото
Анна Тринчер поделилась детским новогодним фото
Какой церковный праздник 8 декабря - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 8 декабря - традиции и что нельзя делать
Гороскоп на 8 декабря 2023 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 8 декабря 2023 года для всех знаков зодиака
Зимнее солнцестояние 2023: когда, приметы и запреты дня
Зимнее солнцестояние 2023: когда, приметы и запреты дня

Личность дня

Sugar Plum Fairy: Хейли Бибер представила главный бьюти-тренд зимы 2024

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK