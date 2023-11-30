Декор дома к НГ: красивые идеи в фото

Простые идеи домашнего декора к Новому году 2024 и Рождеству-2023.

Автор: Сайко Леся

Если вы устраиваете новогодние торжества в этом году, возможно, вы ищете лучшие идеи декора в канун Нового года! Когда дело доходит до празднования Нового года дома, все дело в добавлении в ваше пространство блестящих украшений и металлических предметов. Вы можете использовать золото, серебро или смесь обоих металлов. Вот наши лучшие идеи, как стильно встретить Новый год!

Новогодний декор freepik.com

Новогодний декор для дома

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Вот наши любимые идеи украшения дома в канун Нового года, чтобы отпраздновать Новый год 2024. Независимо от того, принимаете ли вы гостей или просто хотите украсить для себя, мы надеемся, что эти идеи вдохновят вас на создание дома своей мечты.

Измените декор рождественской елки

Один из самых простых способов — это обработать существующий домашний декор! Если у вас уже стоит елка, не убирайте ее! Вместо этого удалите красные украшения (или какие у вас были) и замените их металлическими. Вы можете повесить на елку золотые и серебряные украшения, обернуть ее блестящей гирляндой или повесить спереди красивый баннер. Конечно, оставьте включенными гирлянды!

Новогодний декор freepik.com

Новогодний декор freepik.com

Новогодний декор freepik.com

Золотой декор стола с часами обратного отсчета

Создание праздничного золотого стола не менее важно, если вы планируете устроить новогодний ужин! От золотой посуды до тарелок с золотой каймой.

Новогодний декор freepik.com

Новогодний декор freepik.com

Новогодний декор freepik.com

Читай также: Рождественские ярмарки в Европе: особенности, новинки 2023 Гигантские воздушные шары с цифрами года

Классическое новогоднее украшение — гигантские воздушные шары с цифрами, обозначающими год! В этом году воздушные шары станут идеальным фоном для праздничного обеденного стола с золотыми праздничными сувенирами.

Новый год 2024 freepik.com

Читай также: День Святого Николая 2023: когда, истории и традиции праздника Снежинки, бокалы для шампанского, подносы и звезды

Металлические золотые и серебряные снежинки украшают спинки этих кухонных стульев. Это отличный способ перейти к зимнему декору вашего дома! На кухонном острове стоит группа бокалов для шампанского в золотой оправе, ожидающих подачи.

Новогодний декор freepik.com

Новогодний декор freepik.com

Новогодний декор freepik.com

Читай также: Похудеть к Новому году за месяц: ТОП советов диетологов Рождественский венок и свечи

Это красивый вариант, чтобы сделать свой дом не только в праздничной атмосфере, но и принести в него уют м тепло. В этом помогут традиционные рождественские венки и ароматические свечи. Эти два элемента декора можно комбинировать на свой вкус.

Новый год 2024 freepik.com