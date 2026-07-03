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Кацурина показала квартиру, в которой живет после разрыва с Дантесом

Даша Кацурина прежде обитала с детьми и Владимиром Дантесом в загородном доме.

Автор: Дмитрий Сыч
Кацурина показала квартиру, в которой живет после разрыва с Дантесом
Кацурина обустраивается на новом месте
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Даша Кацурина – украинская дизайнер и ресторатор – изменила место жительства и уже успела показать фанам свою новую квартиру в столице.

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Ранее предпринимательница жила в арендованном доме близ Киева, которым пользовалась с тогдашним партнером Владимиром Дантесом. После перемен в личной жизни она решила переехать в город и сняла квартиру, где сейчас постепенно обустраивает быт.

Кацурина рассказала, что не жила в Киеве уже около пяти лет, поэтому возвращение к городскому ритму стало для нее новым опытом. По словам Даши, среди главных преимуществ такого решения – возможность добираться на работу пешком, бо̀льшая мобильность и активная социальная жизнь.

Еще дизайнер показала интерьер нового дома. Она выбрала светлую и просторную квартиру. Впереди еще немало работы, ведь не все вещи разложены, и продолжается обустройство дома.

t.me dashakatsurinaa

t.me dashakatsurinaa

t.me dashakatsurinaa

t.me dashakatsurinaa

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Несмотря на положительные впечатления от жизни в городе Даша отметила, что в будущем все-таки видит себя в загородном доме. В то же время она убеждена, что такой формат больше подходит для большой семьи.

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Теги:
Дом, недвижимость, Владимир Дантес, шоу-бизнес, личная жизнь, недвижимость звезд, Даша Кацурина, личная жизнь звезд

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