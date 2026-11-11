День Святого Николая 2026: когда, истории и традиции праздника
В чем суть праздника Дня Святого Николая. Кто такой Святой Николай и почему его любят все дети?
Вот и на носу зима и первый зимний праздник — День Святого Николая, который с 2023 года отмечается в другой день, а не 19 декабря, как все привыкли. И так, когда отмечается День Святого Николая, какая история этого праздника, какие традиции существуют в День Святого Николая — подробней обо всем этом читайте ниже в статье.
День Святого Николая 2026: дата по новому стилю
День святого Николая Чудотворца в 2026 году приходится на 6 декабря. Праздник перенесли с 19 декабря после перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новоюлианский календарь.
Что будет 19 декабря?
Поместный Собор ПЦУ позволил "сохранить за приходами и монастырями, желающими этого, право использовать старый календарь", чтобы переход был постепенным и осознанным. То есть запрета на празднование Дня святого Николая по "старому" стилю, 19 декабря, нет.
День Святого Николая: история праздника
6 декабря верующие чтят память епископа Николая Мирликийского, жившего во времена Римской империи. Сведений о священнике до наших времен дошло немного. По преданию, он родился в Ликии в состоятельной семье, исповедовавшей христианство. В то время это было редкостью и даже преследовалось.
Еще в юности Николай решил посвятить себя служению и принял сан епископа Миры Ликийской.
Родители оставили Николаю большое наследство, которое он решил раздавать нуждающимся. О благотворительности священника есть много легенд.
Одна из самых известных – как Николай помог обедневшему мужчине обеспечить трех дочерей приданым. Якобы он тайком приносил золото в дом бедняка. Считается, что благодаря этой истории появилась традиция дарить детям анонимные подарки на праздник.
Николая назвали Чудотворцем, ведь он всегда приходил на помощь всем, кто оказался в беде – освобождал пленных, спасал от смертной казни, помогал утопленникам, исцелял от недугов.
Украинцы издавна чтили Николая святителя. В летописях говорится, что еще в 882 году в Киеве действовала церковь св. Николая.
Своим покровителем Николая считали моряки-казаки Запорожской Сечи. Идя в плавание на лодках-чайках, как талисман они брали иконы с изображением святого. Эта традиция существовала и во времена Первой мировой войны. Тогда на кораблях Черноморского флота, где преимущественно служили украинцы, над дверями кают висели иконки Чудотворца.
К тому же в честь святого и покровителя мореплавателей был назван украинский портовый город Николаев.
На Острожчине в западной части Украины на Николая начинался период сватовства. На Харьковщине на Николаевы праздники варили кутью и компот, чтобы в следующем году был хороший урожай. Также в Украине существовал обычай на праздник варить пшеничное пиво.
На Галичине Николай был олицетворением зимы. Его именем называли именно этот сезон: св. Николай – зима, св. Юрий – весна, св. Петр – лето, св. Дмитрий – осень.
При этом историки считают, что обычая дарить что-то детям на Николая в Украине поначалу не было. Это немецкая традиция, распространившаяся затем на западноукраинские земли, которые находились в составе Австро-Венгерской империи.
Традиции на День Святого Николая 2026
Издавна детям в этот день дарили желанные подарки и особое печенье — николайчики. Непослушным деткам принято дарить розги ивы.
Накануне ночи на 6 (19) декабря дети пишут письма с пожеланиями Святому Николаю.
В современной Украине развилась традиция писать письма Святому Николаю.
Ко дню Николая принято отдавать долги. Украинская поговорка гласит: "Если ты мне не отдашь до Николая, то уже не отдашь никогда".
Николай святитель стал прообразом рождественского Санта-Клауса в западной культуре. Этого персонажа придумал американский писатель Клемент Кларк Мур в XIX веке. Он же усадил его в сани, запряженные оленями. Сначала Санта получил чрезвычайную популярность в США, а затем и в Европе.
В советское время власти запрещали празднование Рождества, пытались стереть религиозный образ святителя и отделиться от западных традиций. Поэтому вместо святого Николая придумали Деда Мороза, который приносил детям подарки под елку на Новый год.
В Украине сложилась традиция в День святого Николая зажигать огни главной Рождественской елки на Софийской площади Киева. В течение многих лет праздничное действо происходило 19 декабря, однако в этом году, вероятно, елка засияет уже 6 декабря.