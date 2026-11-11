В чем суть праздника Дня Святого Николая. Кто такой Святой Николай и почему его любят все дети?

Автор: Сайко Леся

День Святого Николая 2026: когда, истории и традиции праздника

Вот и на носу зима и первый зимний праздник — День Святого Николая, который с 2023 года отмечается в другой день, а не 19 декабря, как все привыкли. И так, когда отмечается День Святого Николая, какая история этого праздника, какие традиции существуют в День Святого Николая — подробней обо всем этом читайте ниже в статье.

День Святого Николая 2026: дата по новому стилю

День святого Николая Чудотворца в 2026 году приходится на 6 декабря. Праздник перенесли с 19 декабря после перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новоюлианский календарь.

Что будет 19 декабря?

Поместный Собор ПЦУ позволил "сохранить за приходами и монастырями, желающими этого, право использовать старый календарь", чтобы переход был постепенным и осознанным. То есть запрета на празднование Дня святого Николая по "старому" стилю, 19 декабря, нет.

День Святого Николая 2026 freepik.com

День Святого Николая: история праздника

6 декабря верующие чтят память епископа Николая Мирликийского, жившего во времена Римской империи. Сведений о священнике до наших времен дошло немного. По преданию, он родился в Ликии в состоятельной семье, исповедовавшей христианство. В то время это было редкостью и даже преследовалось.

Еще в юности Николай решил посвятить себя служению и принял сан епископа Миры Ликийской.

Родители оставили Николаю большое наследство, которое он решил раздавать нуждающимся. О благотворительности священника есть много легенд.

Одна из самых известных – как Николай помог обедневшему мужчине обеспечить трех дочерей приданым. Якобы он тайком приносил золото в дом бедняка. Считается, что благодаря этой истории появилась традиция дарить детям анонимные подарки на праздник.

День Святого Николая 2026 freepik.com

Николая назвали Чудотворцем, ведь он всегда приходил на помощь всем, кто оказался в беде – освобождал пленных, спасал от смертной казни, помогал утопленникам, исцелял от недугов.

Украинцы издавна чтили Николая святителя. В летописях говорится, что еще в 882 году в Киеве действовала церковь св. Николая.

Своим покровителем Николая считали моряки-казаки Запорожской Сечи. Идя в плавание на лодках-чайках, как талисман они брали иконы с изображением святого. Эта традиция существовала и во времена Первой мировой войны. Тогда на кораблях Черноморского флота, где преимущественно служили украинцы, над дверями кают висели иконки Чудотворца.

К тому же в честь святого и покровителя мореплавателей был назван украинский портовый город Николаев.

На Острожчине в западной части Украины на Николая начинался период сватовства. На Харьковщине на Николаевы праздники варили кутью и компот, чтобы в следующем году был хороший урожай. Также в Украине существовал обычай на праздник варить пшеничное пиво.

На Галичине Николай был олицетворением зимы. Его именем называли именно этот сезон: св. Николай – зима, св. Юрий – весна, св. Петр – лето, св. Дмитрий – осень.

При этом историки считают, что обычая дарить что-то детям на Николая в Украине поначалу не было. Это немецкая традиция, распространившаяся затем на западноукраинские земли, которые находились в составе Австро-Венгерской империи.

День Святого Николая 2026 freepik.com

Традиции на День Святого Николая 2026

Издавна детям в этот день дарили желанные подарки и особое печенье — николайчики. Непослушным деткам принято дарить розги ивы.

Накануне ночи на 6 (19) декабря дети пишут письма с пожеланиями Святому Николаю.

В современной Украине развилась традиция писать письма Святому Николаю.

Ко дню Николая принято отдавать долги. Украинская поговорка гласит: "Если ты мне не отдашь до Николая, то уже не отдашь никогда".

День Святого Николая 2026 freepik.com

Николай святитель стал прообразом рождественского Санта-Клауса в западной культуре. Этого персонажа придумал американский писатель Клемент Кларк Мур в XIX веке. Он же усадил его в сани, запряженные оленями. Сначала Санта получил чрезвычайную популярность в США, а затем и в Европе.

В советское время власти запрещали празднование Рождества, пытались стереть религиозный образ святителя и отделиться от западных традиций. Поэтому вместо святого Николая придумали Деда Мороза, который приносил детям подарки под елку на Новый год.

В Украине сложилась традиция в День святого Николая зажигать огни главной Рождественской елки на Софийской площади Киева. В течение многих лет праздничное действо происходило 19 декабря, однако в этом году, вероятно, елка засияет уже 6 декабря.