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Харчишин показал дом, который арендует за десятки тысяч гривен

Валерий Харчишин из Другої ріки устроил экскурсию по своему загородному жилью.

Автор: Дмитрий Сыч
Харчишин показал дом, который арендует за десятки тысяч гривен
Харчишин подбирал обитель без пестрых элементов
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Валерий Харчишин – артист и лидер группы "Друга ріка" – продемонстрировал свое нынешнее загородное жилье. Музыкант арендует дом.

В разговоре со Славой Деминым артист рассказал, что вместе с коммунальными услугами ежемесячная аренда обходится ему примерно в 60 тысяч гривен. Дом состоит из двух этажей. На первом расположены кухня, гостиная и санузел.

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По словам Валерия, он достаточно тщательно выбирал жилье и прежде всего обращал внимание на его оформление. Вокалист желал, чтобы пространство было светлым, просторным и не перегруженным декоративными элементами или мебелью.

Артист объяснил, что после заселения практически не менял интерьер, добавив только отдельную мебель. Ему понравилось, что в доме нет чрезмерного количества деталей и дизайнерских решений, которые бросаются в глаза.

Отдельным преимуществом дома Харчишин назвал просторную террасу. Там он обустроил место отдыха с мангалом и зонтиками, а также неожиданно для себя начал заниматься огородничеством.

Поскольку дом арендован и менять газон хозяин не разрешает, музыкант не стал обустраивать полноценные грядки. Его друг подарил ему несколько горшков, которые сначала просто стояли пустыми.

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Впоследствии певец купил землю и взял у соседа рассаду. Так на террасе появились помидоры и огурцы.

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Певец сказал, что сначала воспринимал это занятие как своеобразный эксперимент, но затем ему понравилось наблюдать за растениями. А еще на собственном опыте понял, насколько непростым может быть труд у земли.

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Теги:
Друга ріка, Дом, недвижимость, аренда, певец, Валерий Харчишин, шоу-бизнес, недвижимость звезд

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