Как будем отдыхать на НГ и Рождество 2024
Узнайте, что перенесли и когда теперь будем отмечать праздники по новому календарю 2024.
Новый год и Рождество Христово относятся к общегосударственным праздникам, когда наше правительство разрешает гражданам не выходить на работу. Но после полномасштабного вторжения России в Украину, все выходные были отменены. Но праздники никто не отменял!
Когда будем праздновать Рождество
Читай также: Новоюлианский календарь: когда отмечаем праздники по-новомуПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества, а также нескольких других важных дат. Ранее в Украине Рождество отмечали 7 января по юлианскому календарю. Согласно переходу на новоюлианский календарь, теперь Рождество в Украине будут отмечать 25 декабря.
В 2023 году дата праздника совпадает у христиан западного и восточного обряда. В этом году Рождество 25 декабря приходится на понедельник. Соответственно, этот день мог быть выходным, но не в этом году.
Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные дни, в случае, если праздник совпадает с субботой или воскресеньем, во время войны не предусмотрены. Но в неправительственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.
Выходные и праздники в декабре 2023-январе 2024
Читай также: Рождественские ярмарки в Европе: особенности, новинки 2023Новый год 1 января в 2024 году приходится на понедельник.
Выходные дни в декабре 2023: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 число.
Праздники в декабре 2023 - календарь
- 1 декабря - Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры.
- 2 декабря - Международный день борьбы зa отмену рабства.
- 3 декабря - Международный день инвалидов.
- 4 декабря - День объятий.
- 5 декабря - День работников статистики, Международный день волонтеров вo имя экономического и социального развития.
Читай также: День Святого Николая 2023: когда, истории и традиции праздника6 декабря - День Вооруженных Сил Украины.
- 7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.
- 9 декабря - Международный день борьбы против коррупции.
- 10 декабря - День прав человека.
- 11 декабря - Международный день гор.
- 12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины.
- 13 декабря - Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания.
- 14 декабря - День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
- 15 декабря - День работника суда.
- 17 декабря - Дeнь работника государственной исполнительной службы.
- 18 декабря - Международный день мигрантов.
- 19 декабря - День адвокатуры.
- 20 декабря - Международный день солидарности людей.
- 22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины.
- 24 декабря - День работников архивных учреждений.
- 25 декабря - Рождество Христово.