Узнайте, что перенесли и когда теперь будем отмечать праздники по новому календарю 2024.

Автор: Сайко Леся

Как будем отдыхать на НГ и Рождество 2024

Новый год и Рождество Христово относятся к общегосударственным праздникам, когда наше правительство разрешает гражданам не выходить на работу. Но после полномасштабного вторжения России в Украину, все выходные были отменены. Но праздники никто не отменял!

Рождество 2023

Когда будем праздновать Рождество

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества, а также нескольких других важных дат. Ранее в Украине Рождество отмечали 7 января по юлианскому календарю. Согласно переходу на новоюлианский календарь, теперь Рождество в Украине будут отмечать 25 декабря.

В 2023 году дата праздника совпадает у христиан западного и восточного обряда. В этом году Рождество 25 декабря приходится на понедельник. Соответственно, этот день мог быть выходным, но не в этом году.

Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные дни, в случае, если праздник совпадает с субботой или воскресеньем, во время войны не предусмотрены. Но в неправительственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.

Новый год 2024

Выходные и праздники в декабре 2023-январе 2024

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Новый год 1 января в 2024 году приходится на понедельник.

Выходные дни в декабре 2023: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 число.

Праздники в декабре 2023

Праздники в декабре 2023 - календарь