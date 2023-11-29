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Как будем отдыхать на НГ и Рождество 2024

Узнайте, что перенесли и когда теперь будем отмечать праздники по новому календарю 2024.

Автор: Сайко Леся
Как будем отдыхать на НГ и Рождество 2024
Как будем отдыхать на НГ и Рождество 2024
freepik.com

Новый год и Рождество Христово относятся к общегосударственным праздникам, когда наше правительство разрешает гражданам не выходить на работу. Но после полномасштабного вторжения России в Украину, все выходные были отменены. Но праздники никто не отменял! 

Рождество 2023
Рождество 2023

Когда будем праздновать Рождество 

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества, а также нескольких других важных дат. Ранее в Украине Рождество отмечали 7 января по юлианскому календарю. Согласно переходу на новоюлианский календарь, теперь Рождество в Украине будут отмечать 25 декабря.

В 2023 году дата праздника совпадает у христиан западного и восточного обряда. В этом году Рождество 25 декабря приходится на понедельник. Соответственно, этот день мог быть выходным, но не в этом году. 

Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные дни, в случае, если праздник совпадает с субботой или воскресеньем, во время войны не предусмотрены. Но в неправительственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.

Новый год 2024
Новый год 2024

Выходные и праздники в декабре 2023-январе 2024

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Новый год 1 января в 2024 году приходится на понедельник. 

Выходные дни в декабре 2023: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 число.

Праздники в декабре 2023
Праздники в декабре 2023

Праздники в декабре 2023 - календарь 

  • 1 декабря - Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры.
  • 2 декабря - Международный день борьбы зa отмену рабства.
  • 3 декабря - Международный день инвалидов.
  • 4 декабря - День объятий.
  • 5 декабря - День работников статистики, Международный день волонтеров вo имя экономического и социального развития.

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    6 декабря - День Вооруженных Сил Украины.
  • 7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.
  • 9 декабря - Международный день борьбы против коррупции.
  • 10 декабря - День прав человека.
  • 11 декабря - Международный день гор.
  • 12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины.
  • 13 декабря - Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания.
  • 14 декабря - День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
  • 15 декабря - День работника суда.
  • 17 декабря - Дeнь работника государственной исполнительной службы.
  • 18 декабря - Международный день мигрантов.
  • 19 декабря - День адвокатуры.
  • 20 декабря - Международный день солидарности людей.
  • 22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины.
  • 24 декабря - День работников архивных учреждений.
  • 25 декабря - Рождество Христово.
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Теги:
Новый год, Рождество, праздник

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