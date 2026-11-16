Чистая кухня без химии: 3 простых домашних средства от жира, налета и запахов

Автор: Мельник Анна

Поддерживать идеальную чистоту на кухне можно и без едкой бытовой химии. Простые натуральные ингредиенты, которые найдутся в каждом доме, справляются с липким жиром, известковым налетом и неприятными запахами не хуже магазинных средств. Рассказываем о них подробнее вместе с City Magazine.

Универсальный спрей от жира из 3 ингредиентов

Смешайте в пульверизаторе 1 стакан теплой воды, ½ стакана белого уксуса и 1 ст. л. лимонного сока (его можно заменить каплей средства для мытья посуды). Распылите состав на плиту, столешницу, фасады шкафов или кухонный фартук, подождите несколько секунд и протрите чистой тряпкой. Смесь моментально растворяет застарелый жир и оставляет легкий цитрусовый аромат.

Полировка раковины до блеска

Чтобы убрать мыльный и известковый налет, разрежьте лимон пополам, щедро посыпьте срез пищевой содой и тщательно потрите раковину. Кислота растворит загрязнения, а сода мягко отполирует поверхность без царапин.

Освежитель для холодильника

Избавиться от посторонних запахов поможет раствор из 1 стакана воды, ¼ стакана белого уксуса и нескольких капель ванильного экстракта. Распылите средство внутри камер и протрите насухо: уксус нейтрализует запахи, а ваниль подарит приятный сладковатый шлейф.