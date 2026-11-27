Церковь почитает преподобномученика Стефана Нового.

Автор: Мельник Анна

В народе считали, что увидеть сойку в этот день - к счастью.

В субботу, 28 ноября, православные христиане вспоминают преподобномученика Стефана Нового. В народном календаре — Сойкин день. Его вспоминают 28 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 11 декабря.

С именинами поздравляют носителей имен: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.

Какой церковный праздник 28 ноября

Стефан родился в 750 году в Константинополе, в благочестивой семье. Мать мужчины долго молила Бога, что мечтает о сыне. Когда он подарил ребенка, то через несколько лет родители отдали Стефана в пустыню на воспитание старцу. После его смерти он прославился подвигами, к нему стали приходить люди, а в пещере образовалась обитель.

Когда начались гонения на христиан, Стефан поддерживал верующих. Когда его самого словили, то бросили в тюрьму. Язычники уговаривали святого отречься от Бога, но он не согласился. Тогда Стефана отправили на остров, куда за ним последовали его сподвижники, где святой основал новую обитель. За свою жизнь Стефан совершил многие чудеса и отошел к Богу в старости.

Традиции и обычаи 28 ноября

Считается, если в этот день сойка прилетит к окну и начнет кричать, то это хороший знак. Также люди подходили к колодцу и слушали воду: если тишина - не стоит ожидать успеха.

В Сойкин день гадали на монетах: в ближайшую кучу бросали горсть монет, а затем доставали их одна за другой. Если первой попадалась самая большая из брошенных монет, можно было рассчитывать на успех по делам, а если самая мелкая – наоборот.

Если гуси хлопают крыльями - к теплу.

Если заря багровая - к сильным ветрам.

Если поросенок визжит в грязи - ждать похолодания.

Если холодная погода - к жаркому лету.

Если ночью выпадет снег - будет долго лежать.

Что нельзя делать 28 ноября