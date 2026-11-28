Баста Раймс, Кевин Смит, Джона Хилл, Кристина Агилера, Эд Ширан и, конечно, Адель – все упомянутые в нашем списке.

Адель, Келли Осборн и другие представители шоу-биза поделились своими оздоровительными путешествиями в соцсетях. И фаны высоко оценили их старания.

В мае трансформация Адель округлила глаза поклонников, когда певица отмечала 32-летие в крошечном черном платье.

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Тренер знаменитости Пит Герасимо рассказал, что в начале сотрудничества они не ставили своей целью чрезвычайное похудение. Наставник и исполнительница просто решили начать оздоровление. Особенно Адель в этом нуждалась после вынашивания ребенка и операции. А еще у звезды был запланирован 13-месячный изнурительный тур, поэтому она внимательно отнеслась к своему питанию и тренировкам. В конце концов, певица значительно похудела, что и заметили люди.

Также, добавил Герасимо, Адель худела на собственных условиях.

"Это была метаморфоза не для реализации дисков, рекламы или создания примера для подражания. Она делает это для себя и для [своего сына] Анджело. Я надеюсь, что люди оценят тяжелый труд Адель для усовершенствования себя только на пользу себе и ее семье... Эта личная трансформация не имеет ничего общего ни со мной, ни с вами. Это об Адель и о том, как она хочет прожить свою жизнь", – отметил прошлой весной тренер.

Дочь Оззи Осборна также совершила фитнес-путешествие с потрясающим результатом. Как рассказала женщина в 2010-м году, полнота была для нее более адской, чем наркомания. И она, дескать, очень гордится, что смотрит в зеркало и "не ненавидит все, что там видно".

Об этих и других узнаваемых лицах и их умении взять себя в руки речь пойдет ниже. Заодно просматривайте фотографии артистов в формате до/после похудения.

Баста Раймс

Рэпер продемонстрировал свою резкую потерю массы тела в октябре 2020-го во время ковид-пандемии.

"Никогда не отказывайтесь от себя! Жизнь начинается прямо сейчас!" – подписал артист снимок до/после в Фейсбуке.

Также он тогда добавил:

"Я бы никогда не издал альбом и не был бы в лучшей форме своей жизни. Я слишком уважаю себя и всех вас. Я здесь только для того, чтобы вдохновлять!"

Сколько килограммов оставил в прошлом Баста Раймс, он не уточнил. Но снимки говорят сами за себя.

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Келли Осборн

Келли Осборн избавилась от 19 кг с помощью регулярных физических упражнений и диеты с ограничением порций. Теперь, как сказала сама Келли, она не сравнивает свое тело с телами других барышень.

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Кевин Смит

Зимой 2018 года звезда комедии "Джей и Молчаливый Боб" чуть не умер после сердечного приступа. После этого врач поручил ему избавиться от 22 килограммов. По словам режиссера, он был на полпути к своей цели уже через месяц. До 15 мая 2018 года Смит лишился 17 кг.

"Я похудел на 17 из 22 килограммов, от которых мне поручил избавиться врач. Осталось сбросить еще 5, чтобы достичь своей цели – и я потерял последние 5, поедая интересную еду, которая мне действительно нравится!" – сообщил публике Смит.

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Джона Хилл

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Публика впервые узнала о похудении Джона Хилла в 2011 году. Тогда его приятель рассказал в интервью, что актер "нашел диетолога и тренера".

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Крис Пратт

Этот лицедей постарался для роли: он намеренно обзавелся дополнительными килограммами для воплощения Энди Дуаера в ситкоме "Парки и зоны отдыха". За полгода актер похудел на 22 кг и стал звездой боевиков 2013-го. План похудения для звезды "Стражей Галактики", в частности, заключался в отказе от пива и большем потреблении воды. Он также комплексно тренировался: бегал, плавал, боксировал и потел с тренером шесть дней в неделю.

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Кристина Агилера

Поп-дива продемонстрировала себя похудевшую на 9 кг на премьере 4 сезона "Голоса" в марте 2013-го. Агилера вернула свое тело в первоклассную форму с помощью фитнес-гуру Ти Зорге. Также она азялась за йогу.

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Эд Ширан

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Плоть рыжего певца увеличилась из-за небрежного питания во время гастролей. В конце концов, он оставил позади своей биографии 22 кг.

В 2019-м году британский певец поделился, что уже три года не курит и бегает, чтобы "очистить свои легкие". Сначала он мог находиться в движении в течение трех песен. Через некоторое время Эду уже удавалось тренироваться по 45 мин утром, а затем плавать или приседать. А обвинял он в толстении американскую еду во время тура:

"Отыграл концерт в Америке – получаешь поднос с куриными крылышками. Сидишь в задней части автобуса, смотришь "Симпсонов", выпиваешь несколько бутылок вина. И так было каждый день".

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Адель

Безусловной звездой стройности является Адель. Продемонстрировав себя без 45 кг, она впоследствии показалась еще более стройной. Диетолог Хизер Струл посмотрела на фотографии обладательницы "Грэмми" с 2008-го и предположила, что та похудела примерно на 68 килограммов.

"В 2020-м Адель сообщила, что похудела на 45 кг. Но неизвестно, за какой срок. Я считаю, что еще через четыре месяца она похудела дополнительно на 9-11 кг", – сказала эксперт.

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