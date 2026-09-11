Воскресенская описала, как Клопотенко сделал ей предложение с капустой

Екатерина Воскресенская поделилась подробностями личной жизни с Евгением Клопотенко.

Евгений Клопотенко и его жена Екатерина Воскресенская рассказали о своей личной жизни. Екатерина, в частности, вспомнила, что Клопотенко сделал ей предложение задолго до официальной регистрации брака. По словам женщины, это было дома и стало для нее погной неожиданностью.

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Тогда будущие супруги возились на кухне – шинковали капусту, которую планировали заквасить на зиму. Вдруг Евгений неожиданно обратился к любимой.

Пара также рассказала, что одним из важных способов поддерживать романтику в браке для них являются совместные ужины. Воскресенская молвила, что они почти каждый день наслаждаются вместе блюдами благодаря кулинарным способностям супруга. Во время таких вечеров они общаются, обсуждают важное и стараются прислушиваться друг к другу.

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Отдельно Клопотенко и его жену спросили о возможном пополнении в семье. Они не стали называть конкретных сроков, но заинтриговали ответом, что уже работают над этим.