"Отдалживал деньги": Жогло раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка

Владимир Жогло похудел после хирургического вмешательства на 65 килограммов.

Владимир Жогло раскрыл стоимость бариатрической операции, после которой ему удалось избавиться от 65 килограммов.

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В свое время комик весил 164 кг. Избыточная масса тела начала негативно отражаться на его здоровье. Жена Владимира призвала его похудеть. Супруги пытались соблюдать диеты, однако надолго их не хватало. Заниматься спортом Жогло тоже нельзя, поэтому жена предложила ему хирургическое вмешательство.

Юморист наконец согласился лечь под нож. Операция по уменьшению желудка в то время стоила ему около 4 тысяч долларов. Эти деньги Жогло отдолжил, поэтому уже менее чем через месяц после процедуры вернулся к работе, хотя сначала работать было непросто.

По словам комика, на полное восстановление после операции понадобилось около двух месяцев. Он также объяснил, что сначала откладывал процедуру из-за психологического барьера и нежелания тратить значительную сумму на себя.

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"Мне нужно было возвращать деньги. И люди смеются: 4 тысячи долларов, а он одолжил деньги, не смешите нас", – вспомнил артист.

В конце концов Жогло и похудел на 65 кг, что существенно изменило его внешность.

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Ранее об увеличении массы тела во время беременности рассказала телеведущая Соломия Витвицкая.