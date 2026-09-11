Луценко показалась 80-килограммовой и раскрыла сложности похудения
Анита Луценко восстановила желаемую физическую форму за треть года.
Анита Луценко – украинский тренер – продемонстрировала, как выглядела в интересном положении с массой тела в 80 килограммов.
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По словам спортсменки, во время беременности она набирала вес постепенно. На шестом месяце срока инстаграмщица все еще оставалась стройной, но не отказывала себе в еде. Аните хотелось набрать как можно больше, чтобы впоследствии на своем примере показать процесс похудения.
Однако с увеличением массы блогерша начала испытывать дискомфорт из-за необычных для нее объемов и тяжесть. Она отметила, что столкнулась с ощущениями, к которым раньше не привыкла, в частности – с трением внутренней поверхности бедер. К тому же изменения тела повлияли на ее привычный стиль одежды.
После рождения ребенка Луценко принялась восстанавливать форму. Она перешла на правильное питание без жестких ограничений и принялась выполнять несложные физические упражнения. Сначала тренировки были преимущественно легкими, а во время прогулок с коляской она прибавляла выпады.
Несмотря на приложенные усилия, процесс похудения оказался медленнее, чем ожидала тренер. Ее масса остановилась на отметке 60 килограммов и долго не менялась. Луценко и дальше следила за питанием и занималась спортом, не отказалась от поставленной цели.
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Спортсменка отметила, что если бы не ее профессиональный опыт, на этом этапе она могла бы сдаться. В то же время знания в сфере фитнеса помогли ей продолжать соблюдать сбалансированное питание и выполнять короткие тренировки.
В конце концов Анита Луценко смогла вернуть форму тела через четыре месяца. В то же время она заметила, что, возможно, этот процесс стоило бы осуществлять медленнее, однако ее опыт оказался именно таким.