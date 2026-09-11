Луценко показалась 80-килограммовой и раскрыла сложности похудения

Анита Луценко восстановила желаемую физическую форму за треть года.

Луценко намеренно набирала килограммы, от которых ей было непросто избавиться

Анита Луценко – украинский тренер – продемонстрировала, как выглядела в интересном положении с массой тела в 80 килограммов.

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По словам спортсменки, во время беременности она набирала вес постепенно. На шестом месяце срока инстаграмщица все еще оставалась стройной, но не отказывала себе в еде. Аните хотелось набрать как можно больше, чтобы впоследствии на своем примере показать процесс похудения.

instagram anitasporty

instagram anitasporty

instagram anitasporty

instagram anitasporty

Однако с увеличением массы блогерша начала испытывать дискомфорт из-за необычных для нее объемов и тяжесть. Она отметила, что столкнулась с ощущениями, к которым раньше не привыкла, в частности – с трением внутренней поверхности бедер. К тому же изменения тела повлияли на ее привычный стиль одежды.

После рождения ребенка Луценко принялась восстанавливать форму. Она перешла на правильное питание без жестких ограничений и принялась выполнять несложные физические упражнения. Сначала тренировки были преимущественно легкими, а во время прогулок с коляской она прибавляла выпады.

Несмотря на приложенные усилия, процесс похудения оказался медленнее, чем ожидала тренер. Ее масса остановилась на отметке 60 килограммов и долго не менялась. Луценко и дальше следила за питанием и занималась спортом, не отказалась от поставленной цели.

instagram anitasporty

instagram anitasporty

instagram anitasporty

instagram anitasporty

instagram anitasporty

instagram anitasporty

instagram anitasporty

instagram anitasporty

instagram anitasporty

instagram anitasporty

instagram anitasporty

instagram anitasporty

instagram anitasporty

instagram anitasporty

instagram anitasporty

instagram anitasporty

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Спортсменка отметила, что если бы не ее профессиональный опыт, на этом этапе она могла бы сдаться. В то же время знания в сфере фитнеса помогли ей продолжать соблюдать сбалансированное питание и выполнять короткие тренировки.

В конце концов Анита Луценко смогла вернуть форму тела через четыре месяца. В то же время она заметила, что, возможно, этот процесс стоило бы осуществлять медленнее, однако ее опыт оказался именно таким.