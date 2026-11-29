Звезда Черной Пантеры снялся и в других знаковых лентах, в числе которых – 42, Маршалл и 21 мост.

28 августа 2020 года киномир всколыхнуло известие о смерти Чедвика Боузмана. За 17 лет карьеры уроженец Южной Каролины сыграл немало знаковых персонажей. Первой приходит на ум его роль супергероя в "Черной пантере/Black Panther" (2018) – первой ленте Marvel, которую снял темнокожий режиссер и в которой предстал преимущественно темнокожий актерский состав.

Боузман воплотил и реальных исторических деятелей – от бейсболиста Джеки Робинсона до судьи Верховного суда Тургуда Маршалла.

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Имея режиссерское образование Говардского университета, актер писал пьесы, снимал короткометражки и почти без пауз брался за несколько проектов параллельно. Поэтому когда семья Чедвика сообщила, что после четырехлетней борьбы с раком толстой кишки 43-летнего Боузмана не стало, новость повергла в шок: он никому не сообщал о диагнозе и продолжал работать между операциями и курсами химиотерапии.

Тогда в соцсетях мгновенно появились воспоминания коллег. Режиссер Спайк Ли поделился с изданием Variety, что во время съемок драмы "Пятеро одной крови/Da 5 Bloods" (2020) даже не догадывался о состоянии актера и теперь понимал, почему Боузман ничего не говорил – он не хотел замедлять процесс. Актриса Сиенна Миллер рассказала Empire, что во время работы над триллером "21 мост/21 Bridges" (2019) Боузман добровольно отдал часть своего гонорара, чтобы ее ставка была выше, что, по ее мнению, красноречиво характеризовало его как человека.

Последняя работа актера – драма "Ма Рейни: мать блюза/Ma Rainey's Black Bottom" – вышла уже после его смерти зимой 2020 года. Многие критики пророчили актеру Оскар, однако награда обошла его.

Сегодня мы вспоминаем знаковые моменты на кинопути Чедвика Боузмана. 29 ноября 2026 года исполняется 50 лет со дня его рождения.

42 (2013)

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В биографической ленте Брайана Хелгеланда события вращаются вокруг Джеки Робинсона – баскетбольной легенды, чей переход к Бруклин Доджерс фактически отменил расовую сегрегацию в американском спорте. Чедвик Боузман, объединивший уравновешенность со взрывным темпераментом, оказался точным выбором для роли спортсмена, чье становление постоянно сопровождали чужие предубеждения.

Путь наверх/Get On Up (2014)

В биографической драме Тейта Тейлора актер превращается в легенду соула Джеймса Брауна, погружается в яркую сценическую манеру музыканта с шелковыми платками и расклешенными брюками. Лента проводит зрителя через весь жизненный путь артиста: от бедного детства в Южной Каролине и первых арестов до взрывных джем-сейшенов и мощных выступлений.

Маршалл/Маршалл (2017)

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Еще до того, как стать первым афроамериканцем в Верховном суде США, правозащитник Тургуд Маршалл боролся за справедливость темнокожих, которых часто обвиняли безосновательно. Один из таких случаев ложится в основу байопика Реджинальда Хадлина, где Чедвик Боузман убедительно олицетворяет Маршалла и показывает, как настойчивость юриста способна изменить человеческую жизнь.

Черная Пантера/Black Panther (2018)

Роль короля вымышленного африканского государства Ваканды окончательно утвердила Чедвика Боузмана как мировую звезду. Блокбастер Райана Куглера с бюджетом в миллиард долларов поражает спецэффектами и динамичными боевыми сценами, но сдержанность актера в кадре служит изюминкой фильма, создает баланс.

21 мост/21 Bridges (2019)

В криминальной саге Брайана Кирка действие разворачивается на Манхэттене. Чедвик Боузман предстает решительным детективом, на ночь перекрывающим все выходы с острова, чтобы поймать двух убийц полицейских. Фильм увлекает динамикой и непредсказуемостью главного героя, держащего зрителя в постоянном напряжении.

Пятеро одной крови/Da 5 Bloods (2020)

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В военной драме Спайка Ли персонаж Чедвика Боузмана предстает умным и страстным лидером солдатской группы, получившим ранения во время войны во Вьетнаме. Несколько десятилетий спустя он старается помочь товарищам преодолеть психологические травмы и последствия пережитого.

Ма Рейни: мать блюза/Ma Rainey's Black Bottom (2020)

В своем последнем фильме Чедвик Боузман играет темпераментного и свободолюбивого трубача, конфликтующего с продюсерами. Экранизация одноименной пьесы Августа Уилсона под руководством лауреата "Тони" Джорджа С. Вольфа воспроизводит Чикаго 1920-х и рассказывает вдохновенную историю о силе, гордости и отстаивании собственного достоинства.

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